ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë´ØÏ¢¤Ï£±½µ´Ö¡¢±ß´ØÏ¢¤Ï£±¥«·î¤¬¹â¿å½à¤Ë

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡10.63¡¡11.04¡¡11.34¡¡12.14
1MO¡¡11.10¡¡9.53¡¡11.58¡¡11.02
3MO¡¡10.53¡¡8.58¡¡11.04¡¡10.28
6MO¡¡10.38¡¡8.23¡¡10.85¡¡10.08
9MO¡¡10.36¡¡8.16¡¡10.77¡¡10.01
1YR¡¡10.32¡¡8.10¡¡10.75¡¡9.94
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡13.31¡¡11.30¡¡8.62
1MO¡¡13.26¡¡10.82¡¡8.12
3MO¡¡12.62¡¡10.44¡¡7.73
6MO¡¡12.42¡¡10.43¡¡7.65
9MO¡¡12.40¡¡10.55¡¡7.68
1YR¡¡12.31¡¡10.59¡¡7.72
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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