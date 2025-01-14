¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î½»Âð4¸®¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¸½¶â¤äµ®¶âÂ°¤òÅð¤ó¤À¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃËÀ­2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏ¸¡¤Ï14Æü¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÌ¾Åì¶è¤Ë½»¤à44ºÐ¤ÎÃËÀ­¤È¡¢Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶è¤Ë½»¤à42ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ç¤¹¡£

¡¡2¿Í¤ÏµîÇ¯9·î¡¢¼é»³¶è¤ÈÌ¾Åì¶è¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ4¸®¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½150Ëü±ß¤äµ®¶âÂ°¤Ê¤É»þ²Á¤¢¤ï¤»¤Æ2642Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ë3ÅÙÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡Ì¾¸Å²°ÃÏ¸¡¤Ï14ÆüÉÕ¤±¤Ç2¿Í¤òÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£½èÊ¬¤ÎÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

¡¡·Ù»¡¤ÏÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´é¤ò±£¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤Îµ¡²ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë»±¤Ê¤É¤ò²¡¼ý¤·¡¢»ÔÆâ¤Î¹âµé½»Âð¤òÁÀ¤Ã¤¿¶õ¤­ÁãÈï³²¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£