Ãæ¹ñ¡Ö½ÕÀá¡×Á°¤Ëµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å»Ï¤Þ¤ë¡¡²áµîºÇÂ¿¤Î¤Ù90²¯¿ÍÂç°ÜÆ°¤«
Ãæ¹ñ¤Çº£·îËö¤«¤é»Ï¤Þ¤ëµìÀµ·î¡Ö½ÕÀá¡×¤ÎÏ¢µÙ¤òÁ°¤Ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤¿¤Á¤Îµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢µÙ¤ËÈ¼¤¦°ÜÆ°¿Í¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î¡¢¤Î¤Ù90²¯¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ïº£·î28Æü¤«¤éµìÀµ·î¡Ö½ÕÀá¡×¤ËÈ¼¤¦8Ï¢µÙ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢14Æü¤«¤éÏ¢µÙ¤ò¶´¤ó¤À40Æü´Ö¤Ï¡Ö½Õ±¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Å´Æ»¤äÈô¹Ôµ¡¤Ê¤É¤Î¸òÄÌµ¡´Ø¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÍ¢Á÷ÂÖÀª¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¡¦¸òÄÌ±¿Í¢¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤ËÃÏ°è¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¤Î¤Ù90²¯¿Í¤È²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
µ¢¾Ê¤¹¤ë¿Í
¡ÖÁÄÉãÊì¤Î²È¤Ë¤Ï¤ª¤â¤Á¤ã¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤«¤é³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¿·Ç¯¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë¤Î¤Ë½ÉÂê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×