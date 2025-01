モンゴルの音楽遺産とヘヴィメタルが融合したサウンド！Uuhai 1stアルバム「HUMAN HERDS」

SPAZIOは、モンゴルのヘヴィメタルシーンに登場した新星“Uuhai(オーハイ)”の1stアルバム「HUMAN HERDS(ヒューマン・ハーズ)」を、日本国内主要プラットフォームにて2025年1月15日(水)に国内限定でデジタル配信・販売します。

Uuhai 1stアルバム「HUMAN HERDS(ヒューマン・ハーズ)」

タイトル :HUMAN HERDS

収録曲 :01 HUMAN HERDS

02 ANCIENT LAND

03 UUHAI

04 DRACULA

05 KHURAI

06 KHAR KHULZ

07 PARADISE

08 UVIDAS

09 SECRET HISTORY OF THE MONGOLS

仕様 :ブックレット12P付 / CDアルバム / 9曲入り

505万回超(2025年1月9日時点)再生数達成「KHAR KHULZ」MV

また、同日、同じく国内限定でCDも発売します。

Uuhaiは、同社が新たに設立したレーベル「ROCK FOR THE NATIONS」からの第一弾アーティストとなります。

モンゴルのヘヴィメタルシーンに旋風を巻き起こす“Uuhai”は、モンゴルの音楽遺産とヘヴィメタルが融合したオリジナリティ溢れるサウンドで、世界中のメタルファンから注目を集めています。

■モンゴルのヘヴィメタルシーンに登場した“Uuhai”

ヘヴィメタルやハード・ロックというジャンルにおいて、2016年から急成長を遂げたモンゴル注目の新星“Uuhai”。

2021年にシングルSer Ser(Awaken)を発表して以降、YouTubeを中心に、その高い音楽性からモンゴル国内外で人気が高まり、その後はコンスタントなシングル発表を続け、曲によっては505万回(2025年1月9日時点)を超える再生を達成しています。

また海外公演などのライブも次々と成功させ、今回、記念すべき1stアルバムとなる『HUMAN HERDS』を完成させました。

■モンゴル×ヘヴィメタルによるオリジナリティ溢れる表現

“Uuhai”という名はモンゴル語で「徹声」や「喝采」を意味します。

バンドのメンバーは、モンゴル国内外での活動経験を持つ実力派のミュージシャンで構成されており、音楽を通じてモンゴルの文化や歴史、自然の美しさを世界に伝えたいというバンドの理念がその名に反映されています。

ユネスコの無形文化遺産にも指定されている喉歌(ホーミー)やロングソングと呼ばれるモンゴル独特の歌唱法を積極的に取り入れつつも、ヘヴィメタルの力強いサウンド表現を取り込むことで、オリジナリティの高い革新的な楽曲を次々に発表しています。

<音楽評論家・和田キャプテン誠氏による推薦コメント(帯に記載)>

「大地に轟く勇ましき響き!伝統文化に裏打ちされたオリジナリティ溢れるオーハイサウンドこそモンゴリアンの誇りを奏でる!これぞ大平原を駆ける蒙古ロックの極みだ!」

■アルバム「HUMAN HERDS」について

1stアルバム「HUMAN HERDS」は、モンゴル文化の真髄を体現した作品です。

「HUMAN HERDS」は、すでに発表している曲と新曲をこのアルバムのために再構成・リマスタリングしたもので、合計9曲で構成されています。

Uuhai アーティスト写真

