ÏÂ¤Î¿´¤ÇÁÛ¤¤¤ò·ë¤Ö¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤Î¥Á¥ç¥³ºÇÃæ¡ª³ð ¾¢¼÷°Ã¡Ö¿´¤è¤»(·ë)¡×

叶 匠寿庵「心よせ(結)」

叶 匠寿庵は、2021年より草花や生き物などのイラストを再現した香ばしい最中種でチョコレートを挟んで食べる「心よせ(結)」を販売中。

本年は、挟むチョコレートをより濃厚で大人な味わいに変え、2025年1月18日(土)より全国の叶 匠壽庵店舗にて期間限定販売します。

■大人な味わいを愉しむ2種類のチョコレート

滋賀県産のもち米を使用した香ばしい最中種(最中の皮)に合う、くちどけの良い2種類のチョコレート。

2枚1組の最中種に挟みお召し上がりください。

●まろやかで風味豊かな味わいのミルクチョコレート<カカオ分33%>

●ほのかな酸味とコク深いダークチョコレート<カカオ分73%>

好きな絵柄とチョコを組み合わせて

■全ての絵柄に隠された想いを伝えるハート形

厚さ3mmの最中種に、日本古来の文様をベースにオリジナルで書き下ろした全5種類のイラストを精密にプリントしました。

色とりどりの柄は、「文様や色合いに想いを込めて贈る」日本ならではの奥ゆかしい文化を表現し、叶 匠壽庵の本拠地である滋賀県の里山 寿長生の郷(すないのさと)に息づく花や生きものからも連想しています。

また、それぞれの絵柄にはハート形が隠されており、想いを届けるバレンタインにぴったりの可愛らしい商品に仕上げました。

【商品概要】

商品名 :心よせ(結) 5入

価格 :税込2,160円(本体2,000円)

販売日 :2025年1月18日(土)〜2025年2月末予定

販売場所:叶 匠壽庵店舗 ※関西国際空港店を除く

日持ち :2025年4月30日

内容 :最中種…2枚入×5袋(絵柄全5種類)

チョコレート…ミルクチョコレート3個、ダークチョコレート2個

■つづら文に一言を添えて バレンタインキャンペーンの実施

「心よせ(結)」を購入の方に、1箱につき「つづら文(叶 匠壽庵オリジナル一筆箋)」1セット(5枚綴り)を差し上げる店頭キャンペーンを実施します。

絵柄に込められた想いとともに一筆添えて、「心よせ(結)」を大切な人へぜひお渡しください。

(その他、Instagramと連動したキャンペーンも実施予定)

実施期間:2025年1月18日(土)〜 限定10,000セット ※なくなり次第終了

実施場所:叶 匠壽庵店舗 ※関西国際空港店・オンラインショップ・電話注文を除く

内容 :「心よせ(結)」1箱購入ごとに

つづら文(叶 匠壽庵オリジナル一筆箋)1セット(5枚綴り)を差し上げ

一筆箋には最中種の絵柄「椿」「福寿草」「みすみそう」

「すみれ」「蝶」がそれぞれ描かれています

つづら文(叶 匠壽庵オリジナル一筆箋) 1セット(5枚綴り) イメージ

