¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç³È¤¬¤ëÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¡ªÃÏÊý·ÐºÑ¡¦À¸³è´Ä¶­ÁÏÀ¸ËÜÉô»öÌ³¶É¡ÖÂè4²óDigiÅÄ¹Ã»Ò±à¡×

内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局は「第4回Digi田(デジでん)甲子園」のインターネット投票が開始されました。

昨年度に引き続き2024年度も、地方公共団体、民間企業・団体など様々な主体がデジタルの力を活用して地域課題の解決等に取り組む事例のうち、特に優れたものを内閣総理大臣賞として表彰します。

2024年度は、多数の応募の中から書類選考の結果、55件(地方公共団体23件、民間企業・団体32件)の取り組みを本選出場(インターネット投票)の対象としました。

デジタル技術の活用により、地方の社会課題の解決や魅力向上を実現し、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す、様々な取り組みがエントリーしています!

【投票方法】

第4回Digi田(デジでん)甲子園専用サイトから、エントリーされた事例をご覧いただき、投票してください。

(専用サイト)

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitaldenen/koshien/index.html

【投票期間】

2025年1月14日(火)〜2月16日(日)

【投票部門】

(1)地方公共団体部門

(2)民間企業・団体部門

昨年度表彰式

■「デジタル田園都市国家構想」とは…

デジタル技術の活用により、地域の個性を活かしながら、地方の社会課題の解決や魅力向上を実現し、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す取り組みです。

デジタル田園都市国家構想

