札幌市の主要事業者と新たに手続き連携を開始！引越れんらく帳「札幌市の4事業者へのサービス提供」

TEPCO i-フロンティアズが東京電力エナジーパートナー株式会社から受託し運営する、引越し手続きの一括サービス「引越れんらく帳」は、株式会社NTTデータの提供するパーソナルデータ流通基盤「BizMINT(TM)」と連携し、札幌市の4事業者へのサービス提供を開始します。

引越れんらく帳「札幌市の4事業者へのサービス提供」

新たに追加となる連携事業者は、「札幌市水道局」、「北海道電力株式会社」、「北海道ガス株式会社」、「北海道エネルギー株式会社」の4事業者です。

これにより北海道札幌市のお客様が、引越しの際に選択できる事業者が増え、引越し手続きの負担軽減に繋げることができます。

【転居者、及び、手続先事業者にとっての効果】

本サービスは、引越し手続きにおいて発生する以下の課題を解決します。

<転居者>

・引越しは、荷造り・掃除・挨拶等、限られた時間の中でやらなければならない事がたくさんあるため、電気・ガス・水道・インターネット等の手続きは簡単に済ませたい。

・電話をしても窓口が混み合っていてなかなかつながらない。

・受付時間内に電話をかけられない。

事業者への手続き漏れが発生する。

<事業者>

・引越し繁忙期における、コールセンターの人員不足や電話による引越し手続き対応コストの高騰。

【利用の流れ】

初期設定として、「引越れんらく帳( https://www.hikkoshi-line.com/ )」に会員登録が必要です。

「引越れんらく帳」で会員登録し初期設定を完了すると、引越先、または、引越元の住所に対応する事業者がリストアップされ表示されます。

リストからご希望の事業者を選択いただき、お申し込みへお進みください。

<現在お手続きできる事業者種別>

・転出届・転入(転出)予定連絡

・電気

・ガス

・水道

・インターネット

・放送

・新聞

・固定電話

・携帯電話

・クレジットカード

・不用品回収

【引越れんらく帳 サービス情報】

名称: 引越れんらく帳

「引越れんらく帳」は、主要なライフラインの引越し手続きのワンストップサービスとして、2002年に経済産業省主導で開始し、TEPCO i-フロンティアズ株式会社がサービス運営を行っています。

国内において引越しが最も多い関東圏においては、ライフラインの引越し手続きを行うデファクトサービスとして行政機関を中心に認知されています。

「引越れんらく帳」は政府・デジタル庁とともに「引越しワンストップサービス」の検討・普及を行うプラットフォーム事業者にも採択されています。

<事業内容>

東京電力エナジーパートナー株式会社のイノベーション創出機能として、国内外の起業家、事業会社、大学・研究機関等、個人や企業、団体を問わず“知”の連携を推進。

アイデア創出やリサーチ、外部企業との協業、事業の企画・実証・事業運営までを実施。

