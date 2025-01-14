´°½Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÃÓÅÄ¥ì¥¤¥é¡¢À®¿Í¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨À²¤ìÃå»Ñ¤òÈäÏª¡ª¡Ö¤â¤¦20ºÐ¤«〜¡ª¡×¥æ¡¼¥¶¡¼¤â´¶Æ°¤ÎÀ¼
´°½Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÎÃÓÅÄ¥ì¥¤¥é¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢À®¿Í¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£À²¤ìÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢´¶³´¿¼¤¤»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÓÅÄ¤Ï¡ÖËÜÆü¿ë¤Ë¡Ä¡ªÀ®¿Í¼°¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¡¢»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Êì¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿·À®¿Í¤Î³§ÍÍ¡ª»ä¤â´Þ¤á¤Æ¡ª²þ¤á¤ÆËÜÆü¤Ï¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ì¥¤¥é¤Á¤ã¤ó¡¢åºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í〜¡×¡Ö¥ì¥¤¥é¤Á¤ã¤ó¤â¤¦20ºÐ¤«〜¡ªÁá¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó±Û¤·¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÀ®Ä¹¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Èà½÷¤ÎÀ®Ä¹¤ò½Ë¤¦À¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´°½Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
ÃÓÅÄ¤Ï¡ÖËÜÆü¿ë¤Ë¡Ä¡ªÀ®¿Í¼°¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¡¢»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Êì¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿·À®¿Í¤Î³§ÍÍ¡ª»ä¤â´Þ¤á¤Æ¡ª²þ¤á¤ÆËÜÆü¤Ï¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ì¥¤¥é¤Á¤ã¤ó¡¢åºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í〜¡×¡Ö¥ì¥¤¥é¤Á¤ã¤ó¤â¤¦20ºÐ¤«〜¡ªÁá¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó±Û¤·¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÀ®Ä¹¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Èà½÷¤ÎÀ®Ä¹¤ò½Ë¤¦À¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´°½Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
ËÜÆü¿ë¤Ë¡Ä¡ª— ´°½Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å ÃÓÅÄ¥ì¥¤¥é (@kanjuku_layla) January 13, 2025
À®¿Í¼°¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿💐
¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¡¢»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Êì¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä😭
º£¸å¤È¤â²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª
¿·À®¿Í¤Î³§ÍÍ¡ª»ä¤â´Þ¤á¤Æ¡ª
²þ¤á¤ÆËÜÆü¤Ï¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª✨ pic.twitter.com/fTci3alPba