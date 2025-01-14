¾ëºé¿Î¡¢¸½ºß¤Ï¡ÈÄÌÈÎ²¦¡É¡Ä¶Ã°Û¤ÎÇä¾å1Æü2.5²¯±ß¡¡¼Â²È¤ÎÄ®Ãæ²Ú¤ÇÉã¤¬¸ì¤ê¡¢Ê¹¤¼ê¤¬ÎÞ¤â
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ëºé¿Î¡¢¥í¥Ã¥Á¡¦Ãæ²¬ÁÏ°ì¤¬¡¢¤¤ç¤¦14ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¡Ê¸å11¡§16¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤¦¤Þ¤½¡¼¡×¡ÖÊ¢¤Ø¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡¼¡×¾ëºé¿Î¡õ¥í¥Ã¥ÁÃæ²¬¤¬Ä®Ãæ²Ú¤ò¤¯¤é¤¦
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Ç¯ÃË¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬Ä®Ãæ²Ú·ãÀï¶è¤Ç¿·Ç¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡È³«±¿¥á¥Ë¥å¡¼¡É¤òµá¤á¤ÆÁêÀÊÎ¹¤ò¤¹¤ë¡Ö³«±¿Ä®Ãæ²ÚÁêÀÊ¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¾ëºé¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥«¥ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¡¢¸½ºß¤Ï¥«¥ê¥¹¥ÞÄÌÈÎ²¦¤È¸À¤ï¤ì¤ëÂ¸ºß¡£¼«¿È¤¬´ë²è¤·¤¿ÄÌÈÎÈÖÁÈ¤Ç¶Ã°Û¤Î1Æü2²¯5000±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£°ìÊý¡¢Åìµþ¡¦ÈÄ¶¶¤Î¼Â²È¤ÎÄ®Ãæ²Ú¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥±¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤ÎÄ®Ãæ²Ú·ãÀï¶è¡¢Ì¾¸Å²°¡¦º£ÃÓ¤òË¬¤ì¤ë¡£1¸®ÌÜ¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤ÎºÊ¤È¹½¤¨¤¿Ä®Ãæ²Ú¡£¤Ê¤«¤Ê¤«µÒ¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¹¤ÎµçÃÏ¤òµß¤Ã¤¿³«±¿·ã¿ÉÌÍ¤òÌ£¤ï¤¦¡£¤³¤Î¤ªÅ¹¤òÍÌ¾¤Ë¤·¤¿·Ý¿Í¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ãæ²¬¤ÏÈÄ¶¶¤Ë¸½¤ì¡¢¾ëºé¤Î¼Â²È¤ÎÄ®Ãæ²Ú¤Ø¡£Ãæ²Ú¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¾ëºé¤ÎÉã¤¬¡¢²æ¤¬¿ÍÀ¸¤ò¸ì¤ë¤È¡¢Ãæ²¬¤ÏºòÇ¯¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼«¿È¤ÎÉã¤ò½Å¤Í¡¢ÎÞ¤°¤à¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¾ëºé¤Ï¡Ö¼Â²È¤ÎÄ®Ãæ²Ú¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ä¡×¤È¡¢Éã¤ÎÌ£¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤¦¤Þ¤½¡¼¡×¡ÖÊ¢¤Ø¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡¼¡×¾ëºé¿Î¡õ¥í¥Ã¥ÁÃæ²¬¤¬Ä®Ãæ²Ú¤ò¤¯¤é¤¦
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Ç¯ÃË¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬Ä®Ãæ²Ú·ãÀï¶è¤Ç¿·Ç¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡È³«±¿¥á¥Ë¥å¡¼¡É¤òµá¤á¤ÆÁêÀÊÎ¹¤ò¤¹¤ë¡Ö³«±¿Ä®Ãæ²ÚÁêÀÊ¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¾ëºé¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥«¥ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¡¢¸½ºß¤Ï¥«¥ê¥¹¥ÞÄÌÈÎ²¦¤È¸À¤ï¤ì¤ëÂ¸ºß¡£¼«¿È¤¬´ë²è¤·¤¿ÄÌÈÎÈÖÁÈ¤Ç¶Ã°Û¤Î1Æü2²¯5000±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£°ìÊý¡¢Åìµþ¡¦ÈÄ¶¶¤Î¼Â²È¤ÎÄ®Ãæ²Ú¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ãæ²¬¤ÏÈÄ¶¶¤Ë¸½¤ì¡¢¾ëºé¤Î¼Â²È¤ÎÄ®Ãæ²Ú¤Ø¡£Ãæ²Ú¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¾ëºé¤ÎÉã¤¬¡¢²æ¤¬¿ÍÀ¸¤ò¸ì¤ë¤È¡¢Ãæ²¬¤ÏºòÇ¯¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼«¿È¤ÎÉã¤ò½Å¤Í¡¢ÎÞ¤°¤à¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¾ëºé¤Ï¡Ö¼Â²È¤ÎÄ®Ãæ²Ú¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ä¡×¤È¡¢Éã¤ÎÌ£¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£