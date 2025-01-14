¿®¹æÂÔ¤Á¤Î¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¿®¹æµ¡¤Ë·ãÆÍ ±¿Å¾¤ÎÃËÀ»àË´ ¿å¸Í»Ô
¡¡¿å¸Í»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤¬¿®¹æÂÔ¤Á¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¸åÃì¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°7»þ45Ê¬¤´¤í¡¢¿å¸Í»ÔÃæ±û¤Î¸©Æ»¤Ç¡Ö¼Ö¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ÔÆâ¤Î20ÂåÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬¸òº¹ÅÀ¤Ç¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¸å¡¢¿®¹æµ¡¤ÎÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ãì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿20ÂåÃËÀ¤Ï¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿¼Ö¤Î½÷À¤Ï·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¿å¸Í±Ø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ»Ï©¤¬¸ò¤ï¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢»ö¸ÎÅö»þÄÌ¶Ð¤Ê¤É¤Ç¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë