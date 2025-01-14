¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥êÀÐ¾¾¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ç¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×±þÊç¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤é¤ËÆÃ¼ìº¾µ½¤Î»Ø¼¨¡¡Î¤µÈ°¡ÅßÌ´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡ËÂáÊá¡¡80Âå½÷À¤Ë¤¦¤½¤ÎÅÅÏÃ¤«¤±¸½¶â200Ëü±ß¤À¤Þ¤·¤È¤Ã¤¿µ¿¤¤
¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥êÀÐ¾¾¡×¤È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ç¡¢¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤é¤ËÆÃ¼ìº¾µ½¤Î»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î¤µÈ°¡ÅßÌ´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤Ï¡¢Ãç´Ö¤é¤È¤È¤â¤ËÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ80Âå½÷À¤Ë¤¦¤½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¸½¶â200Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤Ë±þÊç¤·¤¿¸½¶â²ó¼ýÌò¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Î¾¯½÷¡ÊÅö»þ14¡Ë¤ä¡¢¸½¶â±¿ÈÂÌò¤Î¹â¹»À¸¤Î¾¯Ç¯¡ÊÅö»þ16¡Ë¤âÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¤µÈÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¾¯½÷¤é¤ËÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤ÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥êÀÐ¾¾¡×¤ä¡Ö³¤ÂÝ´¬¤ÀùÌß¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤ÇÈÈ¹Ô¤Î»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£