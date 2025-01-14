¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Ë¤·¤Æ²¤È½é¥³¥é¥Ü¡ª¸ÂÄê¥Ñ¥±¤Î¡íÀ¸¤â¤ß¤¸¡í¤¬ÈÎÇäÃæ
¤Ë¤·¤Æ²¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¡À¸¤â¤ß¤¸µÍ¹ç¤ï¤»¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯1·î14Æü¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤¤ë¶ÒÃåÂÞ¤¬´ò¤·¤¹¤®¤ë
¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¡À¸¤â¤ß¤¸µÍ¹ç¤»¡Ù¤Ï¡¢¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤¬Âç¿Íµ¤¤Î¡ÖÀ¸¤â¤ß¤¸¡×¤ò¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤·¤¢¤ó2¸Ä¡¢Î³¤¢¤ó1¸Ä¡¢ËõÃã¤¢¤ó1¸Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï800±ß¡£
¤Á¤¤¤«¤ï¤ä¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¸«¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶ÒÃåÂÞ¤Ï¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¾®ÊªÆþ¤ì¤ä¥Ý¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ÅçÎ¹¹Ô¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
Î¢Â¦¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸À¸¤â¤ß¤¸µÍ¹ç¤»¡Ù¤Ï¡¢¹Åç¸©Æâ¤Î¤Ë¤·¤Æ²Ä¾±ÄÅ¹¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤ê5ÂÞ¤Þ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£ÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÃíÊ¸¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
24Ç¯1·î14Æü¸½ºß¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏÈÎÇä¤ò°ì»þµÙ»ßÃæ¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¡ÊC¡Ënagano / chiikawa committee
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô