ダンサーになる夢を諦めた30歳の女性が、『おは朝』こと情報番組『おはよう朝日です』のイベントに出演! 女性ダンス&ボーカルグループ・E-girls(2020年解散)の元メンバー・杉枝真結ら『おは朝』メンバーたちと、キラッキラの笑顔を浮かべながらステージで踊る姿は、何度見てもグッとくる。

小学5年生の頃にダンスを始めた30歳女性には、「大きなステージの上でアーティストさんのバックダンサーをする」という夢があった。しかし、彼女はプロとのレベルの差を感じて、その夢を諦めて現在は会社員だ。ダンスは、趣味程度に続けているという。そんな彼女の夢を、『おは朝』リポーターの杉枝真結が全力応援! 『おは朝』のイベント『おはパー』こと『おは朝パーク2024~関西全力応援!45年分のありがとさん~』で、テーマソング『HOLIDAY in OHAPA!!』のコラボダンスを、30歳女性と披露することになった。

早速30歳女性は、『HOLIDAY in OHAPA!!』の振り付けを担当した3人組ダンスグループ・パワーパフボーイズから、直々にダンスレッスンを受けることに。パワーパフボーイズといえば、SEKAI NO OWARIの『Habit』や、anoの『ちゅ、多様性。』といった、大ヒット曲の振り付けを手掛けたことで有名だ。『HOLIDAY in OHAPA!!』はダンスの難易度が非常に高い楽曲だが、30歳女性はこれまでの経験を活かし、すぐに振り付けを覚えていった。

2024年の『おはパー』は、4万7000人を超える来場者(2日間の合計数)で大賑わい。やがて30歳女性は、『おは朝』メンバーと微妙にデザインが異なるお揃いの衣装を身にまとってステージへ! 彼女たちの衣装は、30歳女性と同じく『おは朝』に夢を応援してもらっている、20歳の女子専門学生が作った特別なものだ。女子専門学生と自身の家族、そして大勢の観客の前で、『HOLIDAY in OHAPA!!』のパフォーマンスがついに始まった!

『HOLIDAY in OHAPA!!』は、「平日の仕事や勉強で疲れても、休日には楽しみが待っているよ!」というワクワク感が詰まった“休日賛歌”。ポジティブな歌詞に軽快なメロディ、キュートでノリノリのダンスに、観客は大盛り上がりだ。ABCテレビ岩本計介アナウンサーのコール&レスポンスで会場のボルテージが最高潮に達すると、30歳女性のソロダンスパートに突入! 笑顔の彼女は、ツインボーカル・あいかビンギラと堀くるみが歌う中でキレッキレのダンスを披露し、最後はメンバー全員と決めポーズを見せて会場を沸かせた。

パフォーマンスを大成功させた30歳女性に、杉枝ら『おは朝』メンバーは大感激! あいかはステージで涙を流し、『おは朝』歴20年の大久保ともゆきは、「よかったで!」「セクシーやったわ! ありがとう、おめでとう!」とハイテンションに。ギター担当の正木明は、「演奏していても気持ちよかった」と微笑み、全員が30歳女性を称賛した。

夢をかなえられた30歳女性自身も、「本当に一瞬だったんですけど、終わってひしひしと、すごく素敵な時間だったと思って。感動でした。ありがとうございます」と笑顔だ。彼女のことをずっと近くで見守ってきた母親も、「キラキラしていましたよ。もう出てきた時からキラキラしていました」と非常に嬉しそうだった。

なお、30歳女性と20歳女子専門学生の夢がかなったこの映像は、2025年1月5日に『おは朝』(ABCテレビ)の特別番組内で公開された。この映像は、同番組が放送開始45周年を記念した企画「関西全力応援!あなたの夢、叶えます」と題して過去に放送したものを、総集編としてまとめたものだ。