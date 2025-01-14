五百城茉央1st写真集『未来の作り方』YouTube生配信決定！坂道写真集史上初の特典を発表

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■乃木坂46五百城茉央、坂道写真集史上初“オリジナルの香り”特典を封入

乃木坂46・五百城茉央が、1st写真集『未来の作り方』発売日である1月21日20時頃から、乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて、「乃木坂46 五百城茉央1st写真集『未来の作り方』YouTube生配信」を実施することが発表された。

YouTube生配信中にSony Music Shopから写真集を購入すると、五百城が「初デートで付けたい香り」をテーマに、ポルトガルで自ら調合したオリジナル香水の香り付きカードと、写真集未掲載カットの特製ポストカード（絵柄は後日公開）の両方が特典として手に入る。

坂道写真集史上初となる“オリジナルの香り”特典は、五百城が「初デートで付けたい香り」をテーマに、出発前から日本で細かなアンケートに答え、ポルトガルでも何十種類の原料の香りから数種類を選び抜きブレンドした“世界でひとつだけの香水”を吹きかけたカードとなっている。香水には、自身のイニシャルと年齢を入れた「M.I/19」（エム アイ ナインティーン）という名前を付けた。

PHOTO BY 藤原 宏

書籍情報

2025.01.21 ON SALE

乃木坂46 五百城茉央 1st写真集『未来の作り方』

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