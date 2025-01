2.5次元アイドルグループ・すとぷりが1月11・12日から2日間にわたり、さいたまスーパーアリーナにて「すとろべりーめもりー Vol.Forever!!『すとぷり Best Album Release Party 2025』」を開催。約1年8ヶ月ぶりとなる全3公演のライブは満員御礼で約5万人を動員した。1月14日発表の「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を飾ったベストアルバム『Strawberry Prince Forever』の発売を記念し行われたライブ。オープニングでは冬らしくファーをあしらった白い王子衣装に身を包んだメンバーが、風に揺れる衣装と共に堂々とした立ち姿で現れ、会場は割れんばかりの歓声。昨夏に劇場公開されたすとぷり初のアニメ映画の主題歌「誓いの花束を〜With You〜」を、初披露となるダンスとともに歌い上げた。

続いて、すとぷり公式アプリのテーマソング「ぴゅあぴゅあいちご」から、「スキスキ星人」「大好きになればいいんじゃない?」「AGAIN」と冒頭から怒涛のメドレー。最初のMCコーナーで改めてリスナーに挨拶をすると、そこから右と左、アリーナとスタンドそれぞれに呼びかけ、メンバー対決によるコール&レスポンスで会場を盛り上げた。全身真っ白な衣装でメンバーが再び現れると、リアルなライブでは2019年以来となる「アニバーサリー」を披露。るぅとが莉犬の頭を抱き寄せると会場いっぱいに大きな歓声が起こる。オレンジ色に包まれたステージで繰り広げられたのは「3月のオレンジ」。メンバーは階段を縦横に分かれて座り、その姿勢ひとつひとつが視線を引きつけ、まるで一つの物語が展開されるかのように、ひとりひとりの歌声が重なり合い、感情が滲み出す。その後、再び王子衣装に着替えたメンバー。金のあしらいも効いて大人っぽさもある衣装に着替え歌ったのは、NHK「みんなのうた」でも放送された「手をつないで歩こう」。そして、「虹のはじまり」「お姫さまになっていいよ」、そこからつながる「Prince×プロポーズ マッシュアップメドレー」では、まるで宮殿の一室のように華麗な空間で、メンバーはそれぞれ贅沢な椅子に腰掛け、堂々と歌い上げる。その姿はまさにプリンスそのもの。左手の薬指にリングをはめる仕草とともに「ずっと一緒だよ」というセリフで未来を約束するような場面で多くのリスナーの心を掴んだ。息つく間もなく曲を披露したところで、ななもり。は「どこを見ても笑顔ってすごい!」と会場を見回し、メンバーもその言葉に大きくうなずき、笑顔をこぼす。ここまでの楽曲、そしてすとぷりの歩みを振り返り、ななもり。は「たくさんの初めてが積み重なってきて今がある」と噛み締め、多くの楽曲に携わってきたるぅとは「最初に投稿した曲からずっと愛され続けて、ベストアルバムという長い歳月が経っても届けられる形にして…めちゃくちゃうれしいです!」とここまで支えてきてくれたリスナーに感謝の思いを伝えた。ライブも後半に差し掛かり、このタイミングで恒例のリスナーとの記念撮影。会場内には、「すとぷり最高ー!」という声が響き渡り、感動的なひとときが展開。撮影の最中、サプライズゲストとしてすとぷりの冠番組「全力挑戦!すとぷりnoりみっと -苺学園放送部-』番組MCの熱血ボスうさがステージに登場し、さらに会場の盛り上げる。ここで、2026年の10周年に向けた“新たな挑戦”が発表され、莉犬・るぅと・ころん・さとみのソロワンマンライブの開催決定、ジェルが原作を手掛けるショート動画シリーズ「遠井さん」のアニメ映画化、『STPR Family Festival!!』東京ドーム2daysに続きベルーナドームで3daysの追加公演決定が明かされた。今後、企画・プロデュースに専念するななもり。からは、「みなさんの応援のおかげで今があります。それにお返ししていきたい」と改めて感謝と決意を伝え、「みんなで一緒にすとぷりを作っていきたい、俺たちだけの文化を作っていきたい」と今後の展望について語った。いつでもリスナーを待っているよという気持ちが伝わる「おかえりらぶっ!」では、ただいま!おかえり!のコール&レスポンス。すとぷりのライブでは欠かせない定番曲だ。「青春チョコレート」では、SNSでもおなじみの振り付けを会場全体で一体になって一緒に楽しんでいるのが印象的だった。舞台上に宮殿が呼び起こされ、「Dreaming Parade」が始まるとゴールド花火が飛び交い、カラフルメタルが吹き上げる派手な演出で盛り上がりは最高潮に。「Strawberry Prince Forever」のオーケストラバージョンを歌い上げると、リスナーに笑顔で感謝を伝え、本編を終えた。アンコールでは、パレード衣装に着替えたメンバーがトロッコで客席に登場、楽しいを届ける準備の気持ちが込められた初期楽曲の「パレードはここさ」、お祭り感のあふれる「よさこいディスコParty」などでテンションをアップ。12日は最終公演ということもあり、なんとサプライズでダブルアンコール。「歌いたいし、届けたい曲」として「マブシガリヤ」を披露し、最後の最後の一音まで、すとぷりとリスナーで「楽しい」を共有する幸せな空間となった。(写真=林晋介・原田圭介・小瀬広明)■セットリストM1.誓いの花束を〜With You〜M2.ぴゅあぴゅあいちごM3.スキスキ星人M4.大好きになればいいんじゃない?M5.AGAINM6.アニバーサリーM7.3 月のオレンジM8.Spreading palettesM9.生まれたその時から(全員Ver.)M10.AIMAIM11.159%M12.宿命M13.Feel Free!M14.手をつないで歩こうM15.虹のはじまりM16.お姫様になっていいよM17.Prince x プロポーズ マッシュアップメドレーM18.おかえりらぶっ!M19.青春チョコレート(Forever Arg)M20.Dreaming ParadeM21.Strawberry Prince Forever(Orchestra ver.)― アンコール―EN1.パレードはここさEN2.苺色夏花火EN3.よさこいディスコPartyEN4.GO GO CRAZYEN5.僕らだけのシャングリラEN6.Here We Go !!EN7.雨天決行EN8.Strawberry Prince Forever− ダブルアンコール −※1/12公演のみEN9.マブシガリヤ