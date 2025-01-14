µÈÂôÎ¼¼ç±é±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¸ø³«±ä´ü
¡¡µÈÂôÎ¼¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤Î¸ø³«±ä´ü¤¬È¯É½¡£¿·¤¿¤Ê¸ø³«Æü¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¡¢±Ç²è¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û450ºÐ¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦µÈÂôÎ¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹Îø¤ÎÌð°õ¤¬Âçº®Àï¡ª¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢±üÅè¤Ò¤í¤Þ¤µ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£KDDIau¤Î¡Ö»°ÂÀÏº¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿CM³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢ÉÍºê¿µ¼£¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¾¾ÃÝ±Ç²èÀëÅÁÉô¤è¤ê¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2025Ç¯£²·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë´Õ¤ß¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤È¤Î¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢¸ø³«Æü¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Î±ä´ü¤ËÈ¼¤¤¡¢ºîÉÊ¤Î¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤ÁÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¸ø³«Æü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥«¡¼¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Ï±ä´ü¸å¤Î¸ø³«»þ¤Ë¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û450ºÐ¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦µÈÂôÎ¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹Îø¤ÎÌð°õ¤¬Âçº®Àï¡ª¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢±üÅè¤Ò¤í¤Þ¤µ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£KDDIau¤Î¡Ö»°ÂÀÏº¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿CM³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢ÉÍºê¿µ¼£¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¾¾ÃÝ±Ç²èÀëÅÁÉô¤è¤ê¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2025Ç¯£²·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë´Õ¤ß¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤È¤Î¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢¸ø³«Æü¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Î±ä´ü¤ËÈ¼¤¤¡¢ºîÉÊ¤Î¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤ÁÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¸ø³«Æü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥«¡¼¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Ï±ä´ü¸å¤Î¸ø³«»þ¤Ë¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£