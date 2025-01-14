¡ÚÂç³À¶¥ÎØ¡¡CTCÇÕ¡ÛÉðÅÄË¼ù¡¡¶èÀÚ¤ê¤ÎÄÌ»»500¾¡¡¡14Ç¯¥°¥é¥ó¥×¥êÀ©ÇÆ¡¢º£¤â°ñ¾ë¤Î´é
¡¡ÉðÅÄË¼ù¡Ê51¡á°ñ¾ë¡¢88´ü¡Ë¤¬14Æü¡¢Âç³À¶¥ÎØ6R¤ò¾¡¤Á¡¢ÄÌ»»500¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡500¾¡Ã£À®¤Ï»³ºêË§¿Î°ÊÍè¤Ç60¿ÍÌÜ¡ÊÃË»Ò¤Ç¤Ï56¿ÍÌÜ¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢µÏ¿¤Ï83Ç¯4·î°Ê¹ß¤Î¶¥Áö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¡£
¡¡ÉðÅÄ¤Ï74Ç¯1·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¼ÐÎ¤Ä®½Ð¿È¡£¶üÏ©ÎÐ¥±²¬¹â¡Ê¸½Éð½¤´Û¹â¡Ë¤Ç¤Ï¥¹¥±¡¼¥È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£02Ç¯¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¸ÞÎØÂåÉ½¤Ë¡£Âç²ñ¸å¡¢°úÂà¤·¤ÆÆüËÜ¶¥ÎØ³Ø¹»¤ÎÆÃÊÌÁªÈ´Æþ³ØÏÈ¤Ë±þÊç¤·¡¢¹ç³Ê¤·¤¿¡£
¡¡88´ü¤È¤·¤Æ03Ç¯5·î1ÆüÉÕ¤ÇÁª¼êÅÐÏ¿¡£7·î4Æü¡¢Î©Àî¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ê1Ãå¡Ë¡£½éÍ¥¾¡¤ÏÆ±Ç¯9·î¤Îµþ²¦³Õ¡£¤ß¤ë¤ß¤ëÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢05Ç¯¤Ë¤ÏKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤â½Ð¾ì¡Ê3Ãå¡Ë¤·¤¿¡£
¡¡09Ç¯¤ËÆüËÜÁª¼ê¸¢¶¥ÎØ¤òÍ¥¾¡¡£14Ç¯¤Ë¤ÏÇ°´ê¤ÎKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÀ©ÇÆ¡£¤¹¤Ç¤Ë50ºÐ¤ÎÂçÂæ¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÇòÀ±ÎÌ»º¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢°ñ¾ë¤Î´é¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤¡¢Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼èÆÀ¾Þ¶â¤Ï16²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë77¡¢90¥¥í¡£·ì±Õ·¿O¡£