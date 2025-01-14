Ìµ°õÎÉÉÊ¤È¥«¥ó¥Ú¡¼¥ë¤Î¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢¥´¥àÉ³¤Î¥¹¥ê¥Ã¥Ý¥ó»ÅÍÍ¥í¡¼¥«¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë
Ìµ°õÎÉÉÊ(MUJI)¤È¥«¥ó¥Ú¡¼¥ë(CAMPER)¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬¡¢2025Ç¯2·î¤è¤ê¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥´¥àÉ³¤Ç´ÊÃ±¤ËÃåÃ¦¤Ç¤¤ë¥í¡¼¥«¥Ã¥È¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÊÉþ¤Å¤¯¤ê¤òÄÉµá¤¹¤ë¼Â¸³¼¼¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMUJI Labo(¥à¥¸ ¥é¥Ü)¡×¡£2025Ç¯½Õ²Æ¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥ì¥¶¡¼¥í¡¼¥«¥Ã¥È¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥«¥ó¥Ú¡¼¥ë¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¡Ö¥ì¥¶¡¼¥í¡¼¥«¥Ã¥È¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡×
È¯Çä»þ´ü¡§2025Ç¯2·î
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Ìµ°õÎÉÉÊ(Âå´±»³¡¢¶äºÂ¡¢¿·½ÉÌ÷¹ñÄÌ¤ê¡¢¥ë¥ß¥Í¿·½É¡¢ÃÓÂÞÀ¾Éð¡¢½ÂÃ«À¾Éð¡¢µÈ¾Í»û¥Þ¥ë¥¤¡¢¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó²£ÉÍ¡¢¥Æ¥é¥¹¥â¡¼¥ë¾ÅÆî¡¢¥Þ¥ë¥¨¥¤¥¬¥ì¥ê¥¢¡¢¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¡¢¿´ºØ¶¶¥Ñ¥ë¥³¡¢µþÅÔ¥Ð¥ë¡¢¿À¸Í¥Ð¥ë¡¢ºåµÞÀ¾µÜ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥º¡¢»¥ËÚ¥Ñ¥ë¥³¡¢¹Åç¥Ñ¥ë¥³)¡¢¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢
²Á³Ê¡§19,900±ß
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡ÛÌµ°õÎÉÉÊ¤È¥«¥ó¥Ú¡¼¥ë¤Î¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢¥´¥àÉ³¤Î¥¹¥ê¥Ã¥Ý¥ó»ÅÍÍ¥í¡¼¥«¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë