Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö°ÂÁ´¾å¤ÎÌäÂê¡×ÍýÍ³¤ËÍ½¹ðÄÌ¤ê·çÀÊ¡¡ÃÆ³¯¿³È½½éÊÛÏÀ¤Ï¤ï¤º¤«4Ê¬¤Ç½ªÎ»¡¡ÁÜººÅö¶É¤¬ÕúÂçÅýÎÎ¤Î¹´Â«Îá¾õ¤ò15Æü¸áÁ°5»þ¤Ë¤â¼¹¹Ô¤Î²ÄÇ½À¤È¤ÎÊóÆ»¤â
´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ³¯¿³È½¤Î½éÊÛÏÀ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤ÏÍ½¹ðÄÌ¤ê·çÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÆ³¯¿³È½¤Ï·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ç14Æü¸á¸å2»þ¤«¤é³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö°ÂÁ´¾å¤ÎÌäÂê¡×¤òÍýÍ³¤Ë½ÐÀÊ¤»¤º¡¢¿³È½¤Ï¤ï¤º¤«4Ê¬¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Î´üÆü¤Ï16Æü¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤ÏÕúÂçÅýÎÎ¤Î½ÐÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£¸å¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÁí¹çÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ·è¤á¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¤ÎÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢Áá¤±¤ì¤Ð¡¢ÁÜººÅö¶É¤¬ÕúÂçÅýÎÎ¤Î¹´Â«Îá¾õ¤ò15Æü¸áÁ°5»þ¤Ë¼¹¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÈÊÁ¤Î¹´Â«¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÁÐÊý¤¬14ÆüÄ«¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÅýÎÎ·Ù¸îÄ£¤Ï¡ÖÉÔË¡¤Ê¼¹¹Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÄÌ¤êÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÁÜººÅö¶É¤ËÄñ¹³¤¹¤ë»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£