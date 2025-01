【モデルプレス=2025/01/14】スーパースターのマイリー・サイラスが12日、自身のX(旧Twitter)を更新。アメリカ・ロサンゼルスで7日(現地時間)に発生した大規模な山火事について言及した。Xで、2018年にマリブの火災で全焼した自身の家をアップしたサイラス。「毎日通る玄関まで歩いて、いつものように愛する人たちに迎えられるのを楽しみにしていたのに。灰と瓦礫の山を目の当たりにするなんて」と当時の心情を綴った。

This image hits me hard in the heart today. This is a photo taken of my front porch in 2018 after losing our house in the Woolsey fires. It’s a feeling you don’t ever forget. Walking up to the door you would pass through daily, looking forward to being greeted by the ones you… pic.twitter.com/cOL0zCCX4o