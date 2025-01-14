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¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/14¡Û¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥Þ¥¤¥ê¡¼¡¦¥µ¥¤¥é¥¹¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç7Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
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This image hits me hard in the heart today. This is a photo taken of my front porch in 2018 after losing our house in the Woolsey fires. It¡Çs a feeling you don¡Çt ever forget. Walking up to the door you would pass through daily, looking forward to being greeted by the ones you¡Ä pic.twitter.com/cOL0zCCX4o— Miley Cyrus (@MileyCyrus) January 12, 2025
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