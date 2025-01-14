ケンエレファント、ミニチュアフィギュア「東京怪獣ユニバース」が1月下旬に発売アートディレクター・フジサキタクマ氏による怪獣たちがフィギュア化
【東京怪獣ユニバース】
1月下旬 発売予定
価格： 1個550円（BOX） 1回500円（カプセル）
(C)TAKUMA FUJISAKI
1月下旬 発売予定
価格： 1個550円（BOX） 1回500円（カプセル）
ケンエレファントは、ミニチュアフィギュア「東京怪獣ユニバース」を1月下旬に発売する。価格はBOX版が1個550円、カプセル版が1回500円。
本商品はアートディレクターのフジサキタクマ氏とケンエレファントのコラボ企画「情熱PRODUCT」第3弾。
フジサキタクマ氏の作品「東京怪獣ユニバース」の怪獣がフィギュア化され、「大都市怪獣 ニャゴン」、「宇宙怪獣 改造ガマゴラー」、「電脳怪獣 パンダム」、「宇宙怪獣 マグローリー」の4種類がラインナップ。
それぞれの特徴やどこか懐かしさが感じられるデザインが再現されている。
電脳怪獣 パンダム
宇宙怪獣 マグローリー
宇宙怪獣 改造ガマゴラー
大都市怪獣 ニャゴン
＼NEW／- ケンエレファント【公式】 (@kenelestaff) January 10, 2025
1月下旬発売#情熱プロダクト
「東京怪獣ユニバース」@mogols_tokyo
＜ラインナップ 4種＞
宇宙怪獣 改造ガマゴラー
宇宙怪獣 マグローリー
大都市怪獣 ニャゴン
電脳怪獣 パンダム #ケンエレ #カプセルトイ pic.twitter.com/pk3RZeJqDx
(C)TAKUMA FUJISAKI
企画制作・発売元：株式会社ケンエレファント