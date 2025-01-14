¡Öº£¸å¤È¤â´Ú¹ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¡×´ä²°³°Áê¤¬´Ú¹ñÉû¼óÁê¤È²ñÃÌ¡¡À¯¼£Åªº®ÍðÂ³¤¯´Ú¹ñÆâÀ¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤â
´ä²°³°Ì³Âç¿Ã¤Ï14Æü¸á¸å¡¢ÂçÅýÎÎÂå¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¥Á¥§¡¦¥µ¥ó¥â¥¯Éû¼óÁê¤È´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥§Éû¼óÁê¤«¤é¤Ï¡¢À¯¼£Åªº®Íð¤¬Â³¤¯ºÇ¶á¤Î´Ú¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢´ä²°Âç¿Ã¤Ï¡Ö°ÂÄêÅª¤Ë¹ñÀ¯¤¬±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âÆü´ÚÎ¾À¯ÉÜ¤Î´Ö¤Ç¶ÛÌ©¤ÊÏ¢·È¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ä²°Âç¿Ã¤ÏËÌÄ«Á¯¤¬¤¤ç¤¦Ã»µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¤È¤Î´Ú¹ñ·³¤ÎÈ¯É½¤òÆ§¤Þ¤¨¡Öº£¸å¤È¤â´Ú¹ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¶¼°Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Æü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯¤Ç¤¢¤ëº£Ç¯¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Î¸òÎ®¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£