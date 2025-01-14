30Ëü¿ÍÆ°°÷¤Î¡Ö¤Ë¤ª¤¤Å¸¡×¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ª¿À¸Í¤Ç¡Ö¤Ë¤ª¤¤Å¸PLUS¡Ü¡×³«ºÅ
¡Ö¤Ë¤ª¤¤Å¸¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï2·î7Æü¡Á4·î3Æü¡¢¡Ö¤Ë¤ª¤¤Å¸PLUS¡Ü¡×¤ò¡¢¿À¸ÍÎû´¤ÁÒ¸ËK-wave¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¤Ë¤ª¤¤Å¸PLUS¡Ü
¡Ö¤Ë¤ª¤¤Å¸PLUS¡Ü¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç30Ëü¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤¿ÓÌ³Ð¤Ç³Ú¤·¤àÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ë¤ª¤¤Å¸¡×¤¬¡¢¥½¥Ë¡¼ÆÈ¼«¤Î¤Ë¤ª¤¤À©¸æµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤"¤Ë¤ª¤¤ÂÎ¸³"¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤â¤Î¡£ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Ë¤ª¤¤Äó¼¨ÁõÃÖ¡×¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¾õ¶·¤ä¥·¡¼¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¹á¤ê¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡£
¥½¥Ë¡¼¤Î¤Ë¤ª¤¤Äó¼¨ÁõÃÖ
¤Ë¤ª¤¤Å¸¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀ¤³¦°ì½¤¤´ÌµÍ¤Î¥·¥å¡¼¥ë¥¹¥È¥ì¥ß¥ó¥°¡¢¤Ë¤ª¤¤¤ÇÅÅ¼Ö¤ò»ß¤á¤¿¡Ö½Æ¦Éå¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯Îõ¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Àï¤ÎÁ°¤ËÅ»¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ëÉð¾¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Ê¤É¡¢°ìÅÙ¤ÏÓÌ¤¤¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ª¤¤¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
Æþ¾ìÎÁ¤Ï¡¢Á°Çä·ô °ìÈÌ 1,200±ß¡¢Ãæ¹âÀ¸ 700±ß¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼ 600±ß¡£ÅöÆü·ô °ìÈÌ 1,300±ß¡¢Ãæ¹âÀ¸ 800±ß¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼ 700±ß¡£3ºÐ°Ê²¼ÌµÎÁ(²ñ´üÃæ°ì²ó¸Â¤êÍ¸ú)¡£
¤Ë¤ª¤¤Å¸PLUS¡Ü
¡Ö¤Ë¤ª¤¤Å¸PLUS¡Ü¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç30Ëü¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤¿ÓÌ³Ð¤Ç³Ú¤·¤àÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ë¤ª¤¤Å¸¡×¤¬¡¢¥½¥Ë¡¼ÆÈ¼«¤Î¤Ë¤ª¤¤À©¸æµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤"¤Ë¤ª¤¤ÂÎ¸³"¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤â¤Î¡£ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Ë¤ª¤¤Äó¼¨ÁõÃÖ¡×¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¾õ¶·¤ä¥·¡¼¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¹á¤ê¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡£
¤Ë¤ª¤¤Å¸¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀ¤³¦°ì½¤¤´ÌµÍ¤Î¥·¥å¡¼¥ë¥¹¥È¥ì¥ß¥ó¥°¡¢¤Ë¤ª¤¤¤ÇÅÅ¼Ö¤ò»ß¤á¤¿¡Ö½Æ¦Éå¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯Îõ¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Àï¤ÎÁ°¤ËÅ»¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ëÉð¾¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Ê¤É¡¢°ìÅÙ¤ÏÓÌ¤¤¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ª¤¤¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
Æþ¾ìÎÁ¤Ï¡¢Á°Çä·ô °ìÈÌ 1,200±ß¡¢Ãæ¹âÀ¸ 700±ß¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼ 600±ß¡£ÅöÆü·ô °ìÈÌ 1,300±ß¡¢Ãæ¹âÀ¸ 800±ß¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼ 700±ß¡£3ºÐ°Ê²¼ÌµÎÁ(²ñ´üÃæ°ì²ó¸Â¤êÍ¸ú)¡£