Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Î¶µ·±¤ò³è¤«¤¹ ¡ÖÊ£¹çºÒ³²¡×¤ÎÈï³²¸º¾¯¤Ø½é¤Î¸¡Æ¤²ñ³«ºÅ¡¡¹ñ¸ò¾Ê
¡¡Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Çµ¯¤¤¿ÃÏ¿Ì¤äÂç±«¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈï³²¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¡ÖÊ£¹çºÒ³²¡×¤Ø¤ÎÂÐºö¤Î¤¿¤á¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¸¡Æ¤²ñ¤ò½é¤á¤Æ³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¡¡¸ÍÅÄÍ´»ÌºÂÄ¹
¡ÖÇ½ÅÐ¤Î¶µ·±¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢º£¸å¤Î²æ¤¬¹ñ¤ÎÊ£¹çºÒ³²¤Ë¤â»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ°Ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤«¤é´÷Øß¡Ê¤¤¿¤ó¡Ë¤Ê¤¤´°Õ¸«¤òÄº¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Ç¤ÏµîÇ¯1·î¤ËÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢Éü¶½ÅÓ¾å¤À¤Ã¤¿9·î¤Ë¹ß¤Ã¤¿µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ç¹¿¿å¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÊ£¹çºÒ³²¡×¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Î¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸¡Æ¤²ñ¤Ç¤ÏÍ¼±¼Ô¤é¤¬°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¸ÍÅÄ¶µ¼ø¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ä¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤È¤¤¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¤âÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤È¤·¡¢¡Ö¼¡¤ÎºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¡¡¸ÍÅÄÍ´»ÌºÂÄ¹
¡ÖÇ½ÅÐ¤Î¶µ·±¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢º£¸å¤Î²æ¤¬¹ñ¤ÎÊ£¹çºÒ³²¤Ë¤â»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ°Ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤«¤é´÷Øß¡Ê¤¤¿¤ó¡Ë¤Ê¤¤´°Õ¸«¤òÄº¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Ç¤ÏµîÇ¯1·î¤ËÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢Éü¶½ÅÓ¾å¤À¤Ã¤¿9·î¤Ë¹ß¤Ã¤¿µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ç¹¿¿å¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÊ£¹çºÒ³²¡×¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Î¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸¡Æ¤²ñ¤Ç¤ÏÍ¼±¼Ô¤é¤¬°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¸ÍÅÄ¶µ¼ø¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ä¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤È¤¤¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¤âÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤È¤·¡¢¡Ö¼¡¤ÎºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£