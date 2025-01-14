Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á°ì»þ800±ß°Ê¾åÃÍ²¼¤¬¤ê ½ªÃÍ3Ëü8474±ß¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤ÎAI¸þ¤±ÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Î¿·µ¬À©°Æ¤Ê¤É±Æ¶Á
¤¤ç¤¦¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¤Û¤ÜÁ´ÌÌ°Â¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢Àè½µËö¤è¤ê716±ß°Â¤¤¡¢3Ëü8474±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì»þ¡¢800±ß°Ê¾å¤ÈÂçÉý¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤¬¡¢AI¸þ¤±¤ÎÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Î¿·¤¿¤Êµ¬À©°Æ¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Á°Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬Çä¤é¤ì¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤òÃæ¿´¤ËÇä¤êÃíÊ¸¤¬¤Õ¤¯¤é¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æü¶ä¤ÎÉûÁíºÛ¤¬¤¤ç¤¦¸áÁ°¤Î¹Ö±é¤Ç¡ÖÍø¾å¤²¤ò¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«À¯ºö°Ñ°÷¤Î´Ö¤ÇµÄÏÀ¤·¡¢È½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Íè½µ¤Î²ñ¹ç¤ÇÄÉ²Ã¤ÎÍø¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¹¤Þ¤ê¡¢³ô²Á¤Ï²¼¤²Éý¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Íø¾å¤²´ÑÂ¬¤«¤éÆüËÜ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¤¬°ì»þ13Ç¯9¤«·î¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢´ë¶È¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì¥³¥¹¥È¤¬Áý¤¨¤ë·üÇ°¤«¤é³ô²Á¤Î½Å²Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£