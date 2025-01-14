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4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 8, 12, 17, 41, 43
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VIII
2G GSM: 900, 1800, 1900MHz
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