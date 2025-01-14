¡ÈÇä¤ì¤Ê¤¤·Ý¿Í¡É¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§¤ò¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖYouTube¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤â¡ÈÇä¤ì¤¿¡É¤È¤Ï°ã¤¦¡×
¡ÖÃÏ¸µ¤Ç´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤ÊÄ¹Ç¯¤ÎÌîË¾¤ò¡¢50ºÐ¤Ë¤·¤Æ³ð¤¨¤¿¤Î¤¬¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤µ¤ó¡£SBS¡ÊÀÅ²¬ÊüÁ÷¡Ë¤Ç·î1²óÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø´§¥¶¥³¥·¤Î´§´§Âç´§¡Ù¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ý¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æºòº£¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤¬°ìÈÖ¡×¤À¤È»×¤¦ÍýÍ³
¡½¡½ºòº£¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÉñÂæ¤Ë½Ð¤ëÊý¤äYouTuber¡¢¾®Àâ²È¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¡¢ÇÐÍ¥¡¢MC¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³èÌö¤Î¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤µ¤ó¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡§¤¤¤ä¡¢²¶¤Ï¤â¤¦¤ª¾Ð¤¤¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤ËYouTuber¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ò¤ä¤Ã¤ÆÆ°²è¤Ç¿©¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤òÂ³¤±¤Ä¤Ä¡¢YouTube¤Ï¼ñÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡£É¬¤º´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢Ê¸¶ç¤ò¸À¤¦¿Í¤Ï´Ñ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¶á¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëÊý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î·¹¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡§½Ð¤é¤ì¤ë¾ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Ï¡¢½Ð¤é¤ì¤ë¾ì¤ÏÉñÂæ¤«¥Æ¥ì¥Ó¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£¥Í¥Ã¥È¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤è¤ê¤â´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤Ê¬¡¢¤ä¤êÊý¼¡Âè¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢°ìÊý¤Ç¡¢YouTube¤Ç¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿¿»÷»ö¤¬Â¿¤¤¤Ê¤¡¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¼ã¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖYouTube¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Çä¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Ê¤è¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£YouTube¤Ï¼«Ê¬¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë°Ê¾å¤Ï²¿²ó¤Ç¤â½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¾Ð¤¤¤ò¼è¤êÂ³¤±¤Ê¤¤¤È½ÐÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¡½¡½½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÈYouTube¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡§Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Çºî¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢ÊÔ½¸¤â¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÊüÁ÷Æü¤ä»þ´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¼Ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢30Ê¬´Ö¤Î¥Í¥¿ÈÖÁÈ¤ÎÏÈ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ10ÁÈ·Ý¿Í¤¬½Ð¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢1ÁÈ¤¢¤¿¤ê3Ê¬¤·¤«½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Í¥¿¤ò¤ä¤ì¤ë¤«¤¬¾¡Éé¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÏÈ¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤«¤Ç¾¡¤Á¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¶¥ÁèÎ¨¤â¹â¤¤¡£
¡½¡½¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¾¿Í¤È¶¥Áè¤·¤Æ¾¡¤Á¼è¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤â¤½¤â¿ÍÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡§¤â¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤«¤é¤ª¾Ð¤¤¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¡¢Â¿Ê¬ºÇ½é¤«¤éÆ°²è¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ºÇ½é¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤Î¼ã¼ê¤Îºß¤êÊý¤ÏÁ´Á³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æ°²è¤â¤ä¤ê¤Ä¤Ä¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤âÌÜ»Ø¤·¤¿¤é¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤¬¡¢ÆóËÜÃì¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¥¨¥µ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë»µ¤¤¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¡¢Çä¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡£
¢¡ºÇ¶á¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤Ï¡¢Æ¬¤¬¤è¤¹¤®¤ë
¡½¡½³èÌö¤Î¾ì¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤Æ¤âÉ¬¤º¤·¤âÇä¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡§R-1¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÂåÉ½Îã¡£¡Ö±³¤ò¤Ä¤Â³¤±¤ë¥¥ã¥é¡×¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤±¤É¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë2ËçÌÜ¤Ö¤ë¤Î¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤¤¤Ä¤Ï¡Ö¤ªÁ°¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¸¤é¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬³è¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¤¤¤¸¤é¤ìÊý¤ò¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¤¤Ä¡¢¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤¹¤®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ¤¢¤È¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¥ã¥é¤¬ÌÌÇò¤¤Ì¡ºÍ»Õ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤âÍ×°ø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤¿¤·¤«¤Ë¡¢³ØÎò¤â¹â¤¯¤ÆÆ¬¤ÎÎÉ¤¤¼ã¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡§¤ß¤ó¤ÊÆ¬¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡¢ÏÀÍýÅª¤ËÆÍ¤µÍ¤á¤¿¥Í¥¿¤¬Â¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤Î¥¥ã¥é¤¬Çö¤¤¤«¤é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤È¤«¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²¶¤Ï¥¥ã¥¤¡Á¥ó¤µ¤ó¤ä¶Ó¸ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¥ã¥é¤¬Ç»¤¤Ì¡ºÍ»Õ¤¬¹¥¤¤À¤«¤éÍ¾·×¤½¤¦»×¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¥ã¥é½Å»ë¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤¬Áý¤¨¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤¬°ìÈÖ¡×¤À¤È»×¤¦ÍýÍ³
¡½¡½ºòº£¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÉñÂæ¤Ë½Ð¤ëÊý¤äYouTuber¡¢¾®Àâ²È¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¡¢ÇÐÍ¥¡¢MC¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³èÌö¤Î¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤µ¤ó¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¡½¡½ºÇ¶á¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëÊý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î·¹¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡§½Ð¤é¤ì¤ë¾ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Ï¡¢½Ð¤é¤ì¤ë¾ì¤ÏÉñÂæ¤«¥Æ¥ì¥Ó¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£¥Í¥Ã¥È¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤è¤ê¤â´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤Ê¬¡¢¤ä¤êÊý¼¡Âè¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢°ìÊý¤Ç¡¢YouTube¤Ç¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿¿»÷»ö¤¬Â¿¤¤¤Ê¤¡¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¼ã¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖYouTube¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Çä¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Ê¤è¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£YouTube¤Ï¼«Ê¬¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë°Ê¾å¤Ï²¿²ó¤Ç¤â½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¾Ð¤¤¤ò¼è¤êÂ³¤±¤Ê¤¤¤È½ÐÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¡½¡½½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÈYouTube¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡§Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Çºî¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢ÊÔ½¸¤â¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÊüÁ÷Æü¤ä»þ´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¼Ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢30Ê¬´Ö¤Î¥Í¥¿ÈÖÁÈ¤ÎÏÈ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ10ÁÈ·Ý¿Í¤¬½Ð¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢1ÁÈ¤¢¤¿¤ê3Ê¬¤·¤«½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Í¥¿¤ò¤ä¤ì¤ë¤«¤¬¾¡Éé¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÏÈ¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤«¤Ç¾¡¤Á¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¶¥ÁèÎ¨¤â¹â¤¤¡£
¡½¡½¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¾¿Í¤È¶¥Áè¤·¤Æ¾¡¤Á¼è¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤â¤½¤â¿ÍÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡§¤â¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤«¤é¤ª¾Ð¤¤¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¡¢Â¿Ê¬ºÇ½é¤«¤éÆ°²è¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ºÇ½é¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤Î¼ã¼ê¤Îºß¤êÊý¤ÏÁ´Á³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æ°²è¤â¤ä¤ê¤Ä¤Ä¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤âÌÜ»Ø¤·¤¿¤é¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤¬¡¢ÆóËÜÃì¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¥¨¥µ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë»µ¤¤¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¡¢Çä¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡£
¢¡ºÇ¶á¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤Ï¡¢Æ¬¤¬¤è¤¹¤®¤ë
¡½¡½³èÌö¤Î¾ì¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤Æ¤âÉ¬¤º¤·¤âÇä¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡§R-1¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÂåÉ½Îã¡£¡Ö±³¤ò¤Ä¤Â³¤±¤ë¥¥ã¥é¡×¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤±¤É¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë2ËçÌÜ¤Ö¤ë¤Î¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤¤¤Ä¤Ï¡Ö¤ªÁ°¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¸¤é¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬³è¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¤¤¤¸¤é¤ìÊý¤ò¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¤¤Ä¡¢¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤¹¤®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ¤¢¤È¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¥ã¥é¤¬ÌÌÇò¤¤Ì¡ºÍ»Õ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤âÍ×°ø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤¿¤·¤«¤Ë¡¢³ØÎò¤â¹â¤¯¤ÆÆ¬¤ÎÎÉ¤¤¼ã¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡§¤ß¤ó¤ÊÆ¬¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡¢ÏÀÍýÅª¤ËÆÍ¤µÍ¤á¤¿¥Í¥¿¤¬Â¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤Î¥¥ã¥é¤¬Çö¤¤¤«¤é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤È¤«¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²¶¤Ï¥¥ã¥¤¡Á¥ó¤µ¤ó¤ä¶Ó¸ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¥ã¥é¤¬Ç»¤¤Ì¡ºÍ»Õ¤¬¹¥¤¤À¤«¤éÍ¾·×¤½¤¦»×¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¥ã¥é½Å»ë¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤¬Áý¤¨¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£