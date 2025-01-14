¡ÖÏÂÅÄµ£½Î¡×ÁáÀî¤¬¾®Åç¤ÈÃÃÏ£¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤Þ¤Ç¹¶¤á¤é¤ì¤ë¡×
¡¡³ÚÅ·¤ÎÁáÀîÎ´µ×Åê¼ê¤È¥í¥Ã¥Æ¤Î¾®ÅçÏÂºÈÅê¼ê¤¬14Æü¡¢ÁáÂç¤ÎÀèÇÚ¤Çºòµ¨¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÏÂÅÄµ£»á¤Î²¼¤ÇÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ëÄ¹ºê»Ô¤Ç¤Î¼«¼çÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£4²óÌÜ¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ëÁáÀî¤Ï¡¢ºäÆ»¤Ç¤Î¥À¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¡Ö¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤Ç¹¶¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ»á¤ÈÆ±¤¸º¸Åê¤²¤Î2¿Í¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é¤ÎÅêµåÎý½¬¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ë½é¤á¤Æµ¬ÄêÅêµå²ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î11¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÁáÀî¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö170¡Á180²ó¤ÏÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£