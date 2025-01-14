GⅠ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÃ£À®¡È¶¥ÎØ³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¿À»³Íº°ìÏº¤µ¤ó ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½êÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤Ø
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍJKA¤Ï2024Ç¯12·î¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¿À»³Íº°ìÏº¤µ¤ó(56)¤¬4·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦»Ô¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¤Î½êÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿À»³¤µ¤ó¤Ï1988Ç¯¤Ë¶¥ÎØÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤È¡¢GⅠ(ÆÃÊÌ)¶¥ÎØ¤òÎòÂå1°Ì¤È¤Ê¤ë16²óÀ©¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎGⅠ¥ìー¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¡Ö¶¥ÎØ³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2024Ç¯12·î24Æü¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¶¥ÎØÁª¼ê¤òÍÜÀ®¤¹¤ë»ÜÀß¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¿À»³¤µ¤ó¤Ï¡ÖºòÇ¯12·î¤ËÁª¼ê¤ò°úÂà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶¥ÎØ³¦¤Ëº£¸å¤â·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑÍÆñ¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£36Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ç³§ÍÍ¤«¤é¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤´²¸¤ò¡¢º£ÅÙ¤Ï¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â ¤ªÊÖ¤·¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¤Ï´üÂÔ¤âÉÔ°Â¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ëÎ©ÇÉ¤Ê¶¥ÎØÁª¼ê¤ò¿ôÂ¿¤¯Á÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½¿¦¤ÎÂìß·Àµ¸÷½êÄ¹¤Ï4·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢ÍÜÀ®½ê¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÀÅ²¬,
¿ÀÆàÀî,
Ê©ÃÅ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥Í¥¸,
»ûÅÄ²°,
Ë¬Ìä²ð¸î,
½»Âð,
ÂçÁ¥