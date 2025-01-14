¥ªー¥×¥ó£Ç¡¢3-11·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤¬ÀÖ»úÅ¾Íî¤ÇÃåÃÏ¡¦9-11·î´ü¤âÀÖ»úÅ¾Íî
¡¡¥ªー¥×¥ó¥°¥ëー¥× <6572> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬1·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯2·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(3-11·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï2300Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1²¯2300Ëü±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-2·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.0ÇÜ¤Î2²¯8300Ëü±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï2300Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï7400Ëü±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î9.6¡ó¢ª3.0¡ó¤ËµÞ°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-2·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.0ÇÜ¤Î2²¯8300Ëü±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï2300Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï7400Ëü±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î9.6¡ó¢ª3.0¡ó¤ËµÞ°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹