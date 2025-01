(C)VISUAL ARTS/Key Sounds Label

ビジュアルアーツは、社内音楽レーベル「Key Sounds Label」から発表している一部楽曲を定額制音楽配信サイトにて配信開始。「Charlotte」「智代アフター」、ビジュアルアーツで実施した音楽ライブなど14枚のCD楽曲が対象となっている。

対象のアルバムは以下の通り。

【サブスク解禁アルバム一覧】 Key 10th MEMORIAL FES, Anniversary CD KSL Live World 2010 Pamphlet Music Disc Key15CD02_efflorescence KSL2016パンフ_Charlotte&Rewriteコンピアルバム KSL Online 2021_パンフレットCD 智代アフター Original SoundTrack CLANNAD/Tomoyo After Piano Arrange Album 'ピアノの森' Bravely You / 灼け落ちない翼 楽園まで / 発熱デイズ Trigger Smells Like Tea,Espresso ECHO ECHO(Japanese Ver.) Charlotte Original Soundtrack

また、ビジュアルアーツの公式YouTubeでは、TVアニメ「Charlotte」全13話を1月20日23時59分まで配信中。

【1話~6話】TVアニメ「Charlotte」全話一挙放送Part1【サブスク配信記念】

【7話~13話】TVアニメ「Charlotte」全話一挙放送Part2【サブスク配信記念】