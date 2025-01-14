ÅÏÊÕÈþÎ¤¡¢18ºÐ¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é40Ç¯¡£²Î¤Ë¤ÏÁÄÉãÊì¤Î±Æ¶Á¤â
1·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¡¢ÅÏÊÕÈþÎ¤¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë½±Ì¾¸å½éÅÐ¾ì¡£Â©»Ò¤Ï½éÉñÂæ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤â¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é
²Î¼êÀ¸³è40Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÏÊÕ¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼ÍâÇ¯¤Ë²Î¤Ã¤¿¡ØMy Revolution¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£º£¤â¥Ä¥¢¡¼¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¡¢²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¤Ï¡È²Î¡É¤Ë¤ÏµþÅÔ¤ÎÁÄÉãÊì¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÁÄÊì¤Î±Ó¤ó¤ÀÇÐ¶ç¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æºî»ì¤·¤¿¶Ê¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
18ºÐ¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¢Êª¤ò°é¤Æ¡¢¥Ù¥é¥ó¥ÀºÚ±à¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÛË¥¤â»Ï¤á¤Æ¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÉÛ¤«¤é¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¥Ý¡¼¥Á¤òºî¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â¥ê¥á¥¤¥¯ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£