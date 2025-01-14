¼±³Ø¤Ï£³～£±£±·î´ü±Ä¶È¹õ»úÉâ¾å¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔÆ³Æþ¤â
¡¡¼±³Ø<7049.T>¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£³～£±£±·î´üÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤¬£´£°²¯£±£²£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£±£³¡¥£±¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢±Ä¶ÈÂ»±×¤¬£²²¯£¸£µ£°£°Ëü±ß¤Î¹õ»ú¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü£±²¯£´£´£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤ËÉâ¾å¤·¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¡£¼çÎÏ¤ÎÁÈ¿¥¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËèÇ¯£²·îËö¤È£¸·îËö¤ÎÇ¯£²²ó¡¢£²£°£°³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë£Ñ£Õ£Ï¥«ー¥É¤ò³Æ£µ£°£°£°±ßÊ¬Â£Äè¤¹¤ë¡£º£Ç¯£²·î¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËèÇ¯£²·îËö¤È£¸·îËö¤ÎÇ¯£²²ó¡¢£²£°£°³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë£Ñ£Õ£Ï¥«ー¥É¤ò³Æ£µ£°£°£°±ßÊ¬Â£Äè¤¹¤ë¡£º£Ç¯£²·î¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS