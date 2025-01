2025年で誕生50周年を迎えたサンリオの大人気キャラクター「マイメロディ」が、ライススタイルブランド「Maison de FLEUR(メゾン ド フルール)」とコラボ!花冠を付けたマイメロディが愛らしいバッグなど、50周年を記念したアニバ―サリーコレクションの販売を2025年1月17日(金)より開始する。全国の「Maison de FLEUR」店舗のほか、公式オンラインストア「STRIPE CLUB(ストライプクラブ)」(※公式ECサイトのみ2025年1月16日(木)20時〜)、ZOZOTOWNにて販売される​。​

「Maison de FLEUR」は、アパレルやライフスタイル事業を営む「ストライプインターナショナル」が展開するライススタイルブランド。「With Happy Days 大切な誰かの幸せに寄り添うギフトショップ」をコンセプトに、フレンチテイストをベースとした上質なライフスタイル雑貨を提案。定番でありながら、上品で洗練されたアイテムがそろう。■フェアリーをイメージ!Maison de FLEUR限定アニバーサリーコレクション今回のコレクションは、ショルダーバッグなど全4アイテムをラインナップ。「Maison de FLEUR」らしい華やかで上品なアイテムに、フェアリーをイメージし、白い花冠でおめかしした装いがかわいい「マイメロディ」をデザインされている。注目アイテムは、淡いピンクのファー素材を使った「My Melody フェイスショルダーバッグ​(8000円​)」。ぬいぐるみのようにふわふわでかわいらしいフォルムに、白いレースの花冠もキュートな「マイメロディ」のフェイスに、ときめくこと間違いなし!コーディネートの主役になるアクセントアイテムだ。マチがしっかりとあり、見た目以上に大容量&内ポケット付きのデザインで小物もすっきり整理可能なほか、ショルダーストラップにはレザー調素材を使用するなど、機能性や高級感にもこだわる同バッグ。裏地もピンクにして、開けた時にも“かわいい”を楽しめる仕様に。ブランドの人気アイテムでもあるダブルリボントートバッグがベース。「My Melody ダブルリボントートバッグ​​(6600円​)」には、淡いピンクのサテン地にオーガンジーリボンをあしらい、特別感も演出した。フロントには、花のフレームに囲われマカロンにちょこんと座るマイメロディを箔プリント。くしゅっとよせたギャザーの両サイドは、本体と同色のオーガンジーリボンを用い、ガーリーな印象に。ふんわりと透け感のあるリボンはほどけない仕様になっているので、いつでもかわいさをキープできる。もちろん機能面もバッチリで、A4サイズがすっぽり入るサイズ感で収納力抜群!加えて、すぐに取り出したいスマホや小物を収納できる内ポケットも付いている。肩掛けしやすいのも高ポイントだ。マイメロディの刺しゅうが施された「My Melody 2Wayトートバッグ​​(8800円​)」と「My Melody ポーチ​​(4500円​)」。フェアリーを連想させる白いオーガンジーのリボンと、「Maison de FLEUR」のロゴプレートが印象的!​トートバッグは、取り外し可能なショルダーストラップ付きで2Wayの持ち方が楽しめるほか、底マチもたっぷりで見た目以上の収納力。お出かけにもぴったりのアイテムだ。ハンドルやショルダーストラップには、レザー調素材を使用し、高級感のあるデザインにもこだわっている。ポーチは、淡いピンクのサテン地に愛らしいマイメロディを刺しゅうで表現。ゴールドのロゴプレートがさりげなく、上品なアクセントにもなっている。コンパクトなサイズながらマチ幅があるので、小物やガジェットなどを持ち運ぶのに便利。上記で紹介した、同シリーズのダブルリボントートバッグと一緒に持ち歩くのもおすすめ!紹介したアニバーサリーコレクションは、いずれも大人気アイテムになること必至!欲しい人は早めにチェックしよう。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656005