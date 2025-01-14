´ù¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬ÊÄ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡ÄÍ½ÁÛ³°¤Î¡ØÀµÂÎ¡Ù¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤È259ËüºÆÀ¸¡ÖÌÜÀþ¤¬¹¥¤£÷¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤Î£÷¡×¤ÈÇú¾Ð¤ÎÀ¼
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤¬°ú¤½Ð¤·¤òÊÄ¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢±ü¤Ë²¿¤«¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤ÆÊÄ¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡ª¤³¤ÎÍÍ»Ò¤¬TikTok¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤òÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡Ö²¿ÊÄ¤á¤Æ¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ»ëÀþ¤¬¹¥¤w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢Æ°²è¤Ï259ËüºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª
@kuishinbo831 ¤³¤¦¤æ¤¦»þÂç³µ¡¢¤Í¤³#¤Í¤³¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤· #Ç¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤· #¤Í¤³ #ÊÝ¸îÇ¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤· #Ç¹¥¤¤µ¤ó¤È·Ò¤¬¤ê¤¿¤¤ #Ç²Ä°¦¤¤ #ÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹ #¤¿¤Ä¤ß¤¿¤¯¤í¤¦ ♬ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê - ¤¿¤Ä¤ß¤¿¤¯¤í¤¦
¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÄ¤Þ¤é¤Ê¤¤´ù¤Î°ú¤½Ð¤·
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤¿¤Ä¤ß¤¿¤¯¤í¤¦¡Ù¤µ¤Þ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥×¥Á¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤¬¼«¿È¤Î´ù¤Î°ú¤½Ð¤·¤òÊÄ¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤¼¤«´°Á´¤ËÊÄ¤áÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡Ä¡£
°ú¤½Ð¤·¤òÄù¤áÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤é¡Ä
¤Ê¤¼¤«´°Á´¤ËÊÄ¤áÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊý¤¬°¤¯¤Æ²õ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¡¢¤â¤¦°ìÅÙ°ú¤½Ð¤·¤ò¥¹¥Ã¤ÈÊÄ¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥àー¥º¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¬Ãæ¤Ø¤È¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤È»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È¤«¡Ä¡£¤É¤¦¤ä¤é±ü¤Ë²¿¤«¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÆ¤Ó°ú¤½Ð¤·¤Æ¡Ä
¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ÊÄ¤áÄ¾¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡Ä
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤Á¤Ã¤ÈÊÄ¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª
Ãæ¤Ë²¿¤«¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©
¤½¤³¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ°ú¤½Ð¤·¤ò³«¤±¡¢°ú¤½Ð¤·¤Î±ü¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë"¸¶°ø"¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢²¿¤ä¤éÇò¤¤2ËÜÂ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
°ú¤½Ð¤·¤òÂç¤¤¯³«¤±¤Æ¡¢Ãæ¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
Çò¤¤2ËÜ¤ÎÂ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¡ª
¤½¤Î¤Þ¤Þ±ü¤òÇÁ¤¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢°ú¤½Ð¤·¤Î±ü¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Î°¦Ç¤Î1É¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡ª¤É¤¦¤ä¤é°Å¤¯¤Æ¶¹¤¤°ú¤½Ð¤·¤Î±ü¤¬µï¿´ÃÏÎÉ¤¯¡¢µïºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
±ü¤«¤é½ü¤¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡Ä
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Î°¦Ç¤µ¤ó¡ª
Ç¤Ï°Å¤¯¤Æ¶¹¤¤¾ì½ê¤ò¹¥¤ó¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Î¤ª²È¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ°ú¤½Ð¤·¤Î±ü¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é°ú¤½Ð¤·¤ÎÎà¤ÏÍ¥¤·¤¯³«¤±ÊÄ¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
ÇÁ¤¹þ¤à¤È¥É¥¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥×¥Á¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹Ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡ª
"Ç¤ÈÊë¤é¤¹¿Í¤¢¤ë¤¢¤ë"¤Ê¸÷·Ê¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ª
¡Ö²¿¤«¸æÍÑ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö½Ð¤Æ¡×
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢Ç¤È¤ÎÊë¤é¤·¤¢¤ë¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢TikTok¤Ç¤ÎºÆÀ¸¿ô¤Ï259Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡Ö²¿ÊÄ¤á¤Æ¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ»ëÀþ¤¬¹¥¤w¡×¡ÖÌµ¸À¤Ç¡ÊÈâ¤Ç¡Ë¤à¤Ë¤à¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤ww¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤ÎÇ¤Ë»÷²á¤®¡×¡Ö¤¤¤ë¤¤¤ëw¤¦¤Á¤Î»Ò¤â¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Àø¤ê¹þ¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ»ô¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤¿¤Ä¤ß¤¿¤¯¤í¤¦¡Ù¤µ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¸ÅÌ±²È¤ÇÊë¤é¤¹Åê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤ÈÇ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿Æü¾ï¤¬Æü¡¹Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤é¤·¤¯¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤·¤¿Êë¤é¤·¤òÁ÷¤ëÇ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤âÌþ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡ª¤½¤ó¤ÊÇ¤µ¤ó¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤Î¤ó¤Ó¤ê¥é¥¤¥Õ¤òÇÁ¤¸«¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
@kuishinbo831 ¡ÖÅû¤ÎÃæ¤Ë¤¡ー¤ë¡¢¼Ñ´³¤·¤òÉ¬»à¤Ë～¡×¤Ã¤Æ²Î»ì¥ß¥¹¥Á¥ë¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¡Ê¤Ê¤¤¡Ë#Ç¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤· #¤Í¤³¤¬¤¤¤ëÀ¸³è #¤Í¤³ #ÊÝ¸îÇ #Ç¹¥¤¤µ¤ó¤È·Ò¤¬¤ê¤¿¤¤ #Ç²Ä°¦¤¤ #ÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹ #¤¿¤Ä¤ß¤¿¤¯¤í¤¦ ♬ HANABI - Mr.Children
@kuishinbo831 ¤³¤Î¸å¡¢À¨¤¯Êú¤¤·¤á¤¿#¤Í¤³¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤· #Ç¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤· #¤Í¤³ #ÊÝ¸îÇ #Ç¹¥¤¤µ¤ó¤È·Ò¤¬¤ê¤¿¤¤ #Ç²Ä°¦¤¤ #ÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹ #¤¿¤Ä¤ß¤¿¤¯¤í¤¦ ♬ ¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥«¥ë¥Ñ¥ìー¥É¡¦¥É¥êー¥à¥é¥¤¥Ä - D-sound ¥ïー¥¯¥¹
@kuishinbo831 Èà¤ÏÈà¤Ê¤ê¤Ë¿§¡¹¤¢¤ê¤½¤¦#Ç¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤· #¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¤¬¹¥¤ #Ç¹¥¤¤µ¤ó¤È·Ò¤¬¤ê¤¿¤¤ #Ç²Ä°¦¤¤ #ÊÝ¸îÇ #ÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹ #¥Í¥³¤Î¤¤¤ëÀ¸³è #¤Í¤³¤¬¤¤¤ëÀ¸³è #ÊÝ¸îÇ¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤· #¤Í¤³¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤· #¥Í¥³¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤· #¤Í¤³ #¤¿¤Ä¤ß¤¿¤¯¤í¤¦ ♬ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê - ¤¿¤Ä¤ß¤¿¤¯¤í¤¦
¤¿¤Ä¤ß¤¿¤¯¤í¤¦ÍÍ¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤¿¤Ä¤ß¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤·¤ª¤ê
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£