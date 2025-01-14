¡ØÃÏ¹ö¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ù²Ö°æÎïÆàÌò¤Ë½ÂÃ«Æäºé¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡Ê2¡Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¤¬¼ç±é¡¢½ÂÃ«Æäºé¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡¢TBS¤Î¥É¥é¥Þ¥¹¥È¥ê¡¼¥àÏÈ¡ØÃÏ¹ö¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å11¡§56¡Ë¤¬14Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢½ÂÃ«Æäºé¤¬±é¤¸¤ë²Ö°æÎïÆà¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ûº´¡¹ÌÚ´õ¡¢½ÂÃ«Æäºé¤é¡Ä¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦µÌ¼ÓÃÒ»Ò¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é¤Î°ø±ï¤ò»ý¤Ä²Ö°æÎïÆà¤ËÉü½²¤òÄ©¤àÁÔÀä¤ÊÊª¸ì¡£Å·»È¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë»ÄµÔ¤Ê»¦¿Íµ´¤Î´é¤ò»ý¤ÄÎïÆà¤È¡¢Èà½÷¤òÇËÌÇ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¼ÓÃÒ»Ò¤Î³ëÆ£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡½ÂÃ«Æäºé¤¬±é¤¸¤ë²Ö°æÎïÆà¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼·ó¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡£²Ö°æÀ¿¤È·ëº§¤·¡¢Ä¹½÷¡¦¤³¤³¤í¤ò½Ð»º¡£¸ø»ä¤È¤â¤Ë¹¬¤»¤ÎÀäÄº¡£Å·»È¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤Î´¶¾ð¤ò»ý¤¿¤º¡¢ºá°´¶¤äÎÉ¿´¤¬·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤ë»ÄµÔ¤µ¤ò±£¤·»ý¤Ä¡£¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆË½ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê¿Á³¤È»¦¿Í¤âÈÈ¤¹¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡£Â¾¿Í¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï°Û¾ï¤Ë¼¹Ãå¤·¡¢É¬»à¤Ë¤Ê¤ë»Ñ¤â¡£ ¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëºäÅì¹¬ÏÂ»Ò¤È¼ÓÃÒ»Ò¤¬Æ±°ì¿ÍÊª¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤º¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¸Û¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ûº´¡¹ÌÚ´õ¡¢½ÂÃ«Æäºé¤é¡Ä¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦µÌ¼ÓÃÒ»Ò¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é¤Î°ø±ï¤ò»ý¤Ä²Ö°æÎïÆà¤ËÉü½²¤òÄ©¤àÁÔÀä¤ÊÊª¸ì¡£Å·»È¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë»ÄµÔ¤Ê»¦¿Íµ´¤Î´é¤ò»ý¤ÄÎïÆà¤È¡¢Èà½÷¤òÇËÌÇ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¼ÓÃÒ»Ò¤Î³ëÆ£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£