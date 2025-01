人気フランス菓子店のパティシエが手掛ける、具だくさんなカリモチ食感のベーグル（東京・参宮橋）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は参宮橋駅そばにオープンした、パティシエが作るカリモチ食感がたまらないベーグル専門店。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

Gris bagel(東京・参宮橋)

写真:お店から

2024年10月、参宮橋駅から徒歩5分ほどの場所に、20年以上にわたり渋谷区本町で人気フランス菓子店「patisserie CONCENT」を運営してきたオーナー兼パティシエ、中島理恵さんの経験と情熱が詰まったベーグル専門店「Gris bagel」がオープンしました。中島さんはベーグルの食べ歩きが好きで、国内外で食べ歩いているうちにやがて自分好みのベーグルを作るようになり、パティスリーで不定期販売を3年ほどしていました。個性的でおいしいベーグルは評判を呼び、ベーグル目当ての方も多く来店。しかし、ケーキ作りとのキッチンの兼用には制限があるため、今回ベーグルの専門店を作ることになりました。同店では、日常の中においしさと幸せを届けられるように、毎日の生活に寄り添うベーグルを提供しています。

お洒落な外観 写真:お店から

どれもおいしそうで迷います。 写真:お店から

新店舗は、パティスリーと行き来できる範囲内の立地で探していたところ、参宮橋は既存のお客様も多かったため、この場所に決めたそうです。シンプルでお洒落な外観が目を引く店舗は、グレーを基調にシックでありながら入りやすい内装になっています。店内には見た目も美しいスイーツベーグルや、サンド系ベーグルなどが種類豊富に並びます。

ほぼコーン 写真:お店から

人気の「ほぼコーン」420円は、材料の水分をすり潰したコーンに置き換え、中にもコーン、外側にはコーングリッツをまぶすことで名前の通りほぼコーンのベーグルです。中にはコーンとクリームチーズが入っていて、一口目からコーンの甘みが口いっぱいに広がります。コーングリッツが香ばしく食感も楽しめ、ブラックペッパーが良いアクセントになっています。

ピスタチオクリームサンド 写真:お店から

濃厚なピスタチオクリームをたっぷりサンドし、キャラメリゼした刻みアーモンドをアクセントに加えた「ピスタチオクリームサンド」540円は、ケーキに使うような、なめらかで上品なピスタチオクリームが贅沢に味わえる一品。

オリジナリティ溢れるベーグル 写真:お店から

他にも「明太子」380円や「チョリソー&ハニーマスタード」420円など、朝食やランチ、ワインのお供にもなりそうなものや、「チョコココナッツクランベリー」420円、「柚子クリームチーズ」420円などのスイーツベーグル、「あんバターサンド」400円、「コーヒーラムレーズンチーズケーキサンド」600円などのサンド系ベーグルも並びます。

生地はヤミツキになる食感 写真:お店から

「色々なフィリング入りのベーグルを展開していますが、ベースとなる生地のおいしさを感じていただきたいです」と、中島さん。ベーグルは、北海道小麦「ゆめちから」をはじめとした国産の食材を主に使用。粉本来の味を引き出すために低温長時間発酵をして作っているそうです。パティシエとしての確かな技術を駆使し、一つ一つ丁寧に作られたベーグルは、外はカリッと中はもちもちとした絶妙な食感を実現し、粉自体の甘い風味を楽しめます。

ベーグル以外にも、スコーンやクッキー、ケーキもあるので、そちらも気になりますね。個性豊かで創意工夫が詰め込まれているバリエーション豊富なスイーツやベーグル。ここでしか味わえないパティシエのセンスが光る一品に出会いに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

明太子 プレーン クッキークリーム ほぼコーン 出典:ゆかこいけんふーさん

『 ほぼコーン \420

とうもろこしの粒々とクリームチーズ

が巻き込まれています!美味しい!

バニラスコーン \350

サックリ!中はしっとり!ザラメの

ガリガリ感も楽しいです♪

塩チョコスコーン \370

美味しい!甘さと塩味のバランスが

いいです ♡

ミルクティースコーン \370

紅茶のいい香り♡ザラメとアイシング

で甘さもアップ♪幸せです♪

冷凍ケースにあるサンド系もとても美味しそうでした。キャロットケーキや焼き菓子も食べてみたいです』(ゆかこいけんふーさん)

ハモンセラーノ&バター 出典:あんころっもちさん

『\\フランス菓子のパティシエールが作るベーグル//

ピスタチオとハモンセラーノがお気に入り♡

しっとりしっかりしたベーグル生地

しょっぱい系は軽く焼いたら表面カリッとして

バターは溶けてより美味しくなった気がする ︎

ベーグルはもちろんひとつひとつの食材が美味しいから

他のもすごい気になるー!!』(あんころっもちさん)



※価格は税込。

<店舗情報>◆Gris bagel住所 : 東京都渋谷区代々木3-39-15TEL : 03-5990-6365

文:佐藤明日香

