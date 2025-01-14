Á´¹ñ ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´µ¼Ô¿ô ¡È·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¡ÉÂ³¤¯
¡¡µ¨ÀáÀ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÁ´¹ñ¤Î´µ¼ÔÊó¹ð¿ô¤Ï¡¢1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¡Ö33.82¿Í¡×¤È¤Ê¤ê¡¢11½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î°ÍÁ³·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÇºÇÂ¿¤Ï´ôÉì¸©¤Î¡Ö70.67¿Í¡×¤Ë
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ç¡¢Á´¹ñÌó5000¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿µ¨ÀáÀ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¡Ö33.82¿Í¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£11½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ð½à¤È¤Ê¤ë30¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬´ôÉì¸©¤Ç¡Ö70.67¿Í¡×¡¢¼¡¤Ë°ñ¾ë¸©¤Ç¡Ö60.18¿Í¡×¤È¤Ê¤ê·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï30Æ»ÉÜ¸©¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸üÏ«¾Ê¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤ä´¹µ¤¤Ê¤É´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë