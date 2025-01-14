´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¿³È½¤Ç½éÊÛÏÀ¡¢Õú»á½ÐÄî¤»¤º¿ôÊ¬¤ÇÊÄÄî
Joyce Lee
[¥½¥¦¥ë £±£´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ´Ú¹ñ¤Î·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï£±£´Æü¡¢Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¿³È½¤Î£±²óÌÜ¤ÎÊÛÏÀ¤ò³«¤¤¤¿¤¬¡¢Õú»á¤¬½ÐÄî¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¿ôÊ¬¤ÇÊÄÄî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Õú»á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¿È¤Î°ÂÁ´¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤¿¤áÕú»á¤¬½ÐÄî¤·¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¼¡²ó¤ÎÊÛÏÀ¤Ï£±£¶Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Õú»á¤¬ºÆ¤Ó½ÐÄî¤òµñÈÝ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤¬½ÐÄî¤·¤Æ¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡£
Õú»á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢Æ±»á¤¬ÊÛ¸îÃÄ¤È¶¨µÄ¤Î¾å¡¢£±£¶Æü¤Ë½ÐÄî¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
·ûË¡ºÛ¤Ï£±£¸£°Æü°ÊÆâ¤ËÃÆ³¯¤¬ÂÅÅö¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£