BetaNewsは1月12日(米国時間)、「Microsoft will forcibly install the new Outlook app on Windows 10 in February」において、Microsoftが2月のセキュリティ更新プログラムの一環としてWindows 10に「新しいOutlook」を強制インストールすると伝えた。「新しいOutlook」は2025年1月28日に予定しているプレビューアップデートにも含まれており、プレビューアップデートを導入することでより早く強制インストールを体験することもできる。Microsoft will forcibly install the new Outlook app on Windows 10 in February