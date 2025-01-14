¸÷¥Õー¥É£Ó¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï20¡óÁý±×¤Ø
¡¡¸÷¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹ <138A> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬1·î14Æü¸å¾ì(15:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£24Ç¯11·î´ü¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ÏÁ°¤Î´üÈæ25.1¡ó¸º¤Î1²¯9100Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢25Ç¯11·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ19.9¡óÁý¤Î2²¯2900Ëü±ß¤Ë¿¤Ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£4´üÏ¢Â³Áý¼ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(4Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ49.3¡ó¸º¤Î3600Ëü±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î12.8¡ó¢ª6.3¡ó¤ËµÞÄã²¼¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(4Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ49.3¡ó¸º¤Î3600Ëü±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î12.8¡ó¢ª6.3¡ó¤ËµÞÄã²¼¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹