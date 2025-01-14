¥ì¥ó¥¸¡õ¥ª¡¼¥Ö¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼»È¤¤¤Ç¡¢µû¤Îµ»¥¢¥ê¤ª¤«¤º¤¬´ÊÃ±¡ª¡Ö¤¿¤é¤Î¤â¤ä¤·¤¢¤ó¤«¤±¡×
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û¶Ã¤¤Î¥Æ¥¯ËþºÜ¡ª¡Ö¤¿¤é¤Î¤â¤ä¤·¤¢¤ó¤«¤±¡×¤Îºî¤êÊý
µûÎÁÍý¤ÏÆñ¤·¤¤¡©¡¡¤¤¤¤¤¨¡¢¼Â¤Ï¡¢¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É´ÊÃ±¤Ëµ¤¤ÎÍø¤¤¤¿°ìÉÊ¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÏµûÎÁÍý¤¬ÂçÆÀ°Õ¡ª¡¡µû¤È¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¤¢¤ó¤òÆ±»þ¤ËÄ´Íý¤Ç¤¤ë¡¢ÌÜ¤«¤é¤¦¤í¤³¤ÎÇúÂ®¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
▷¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
¤ª¤è¤Í¤µ¤ó
¡Ö¼«¿æ¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÃÏ¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç²¼¤²¤Ë¤¤¤¯¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢Æü¡¹¡¢¤µ¤µ¤Ã¤È¥é¥¯¤Ëºî¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤¤¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤òÈ¯¿®Ãæ¡£2»ù¤ÎÊì¡£Instagram @oyone.gram
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡ÊÆâ·ÂÌó18¡ß¹â¤µ2.5cm¤ÎÂÑÇ®»®1ËçÊ¬¡Ë¡Û
À¸¤À¤é¡¡2ÀÚ¤ì
A
¡¡¡¦¼ò¡¡¾®¤µ¤¸1
¡¡¡¦ÊÒ·ªÊ´¡¡¾®¤µ¤¸1/2
¤â¤ä¤·¡¡40g
¤Ë¤é¡¡30g
B
¡¡¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê3ÇÜÇ»½Ì¡Ë¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¡¡¦ÊÒ·ªÊ´¡¡¾®¤µ¤¸2
¡¡¡¦º½Åü¡¡¾®¤µ¤¸1/2
¡¡¡¦¿Ý¡¡¾®¤µ¤¸1
¡¡¡¦±ö¡¡¾¯¡¹
¡¡¡¦¿å¡¡1/2¥«¥Ã¥×
±ö¡¢¤´¤ÞÌý
¢£¡Úºî¤êÊý¡Û
1.¡¡¤¿¤é¤Ï±ö¾¯¡¹¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¿å¤±¤ò¿¡¤¯¡£A¤ò½ç¤Ë¤Þ¤Ö¤·¡Ê¤¿¤é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥ì¡¼¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥ÈÉÔÍ×¡ª¡Ë¡¢ÂÑÇ®»®¤ÎÃæ±û¤ò¤¢¤±¤ÆÃÖ¤¯¡£
2.¡¡¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡ÊÌó20cm»ÍÊý¡Ë¤ò¤¯¤Ü¤Þ¤»¤Æ¤Î¤»¡¢B¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£¥é¥Ã¥×¤Ê¤·¤Ç600W¤Ç1Ê¬30ÉÃ¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ë¡£
3.¡¡¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃæ¤ÇB¤òºÆ¤Óº®¤¼¡¢¤â¤ä¤·¤È¡¢¤Ë¤é¤ò4cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ²Ã¤¨¤ë¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ600W¤Ç4Ê¬¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ë¡£
4.¡¡¥é¥Ã¥×¤ò¤Ï¤º¤·¤Æ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃ¼¤ò»ý¤Á¾å¤²¡¢¤¢¤ó¤ò³ê¤é¤»¤Æ¤¿¤é¤Ë¤«¤±¡¢¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤ò¤Õ¤ë¡£¡Ê1¿ÍÊ¬122kcal¡¿±öÊ¬1.8g¡Ë
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ËÄ¾ÀÜ¡¢¤¢¤óÍÑ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢ÊÒ·ªÊ´¤¬¤Ê¤¸¤à¤Þ¤Ç¤è¤¯º®¤¼¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó¸å¡¢¤¿¤é¤«¤é¿å¤±¤¬½Ð¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤ò¤«¤±¤ëÁ°¤Ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ÇµÛ¤¤¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿¡¤¼è¤ë¤È¡¢¤¢¤ó¤ÎÌ£¤¬¤Ü¤ä¤±¤º¡¢¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤«¤é¤¦¤í¤³¤Î¶Ã¤¥ï¥¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢µûÎÁÍý¤ò¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¢¨»®¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸ÂÐ±þ¤ÎÂÑÇ®À¤Î¤â¤Î¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.8ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¤ª¤è¤Í¡¡»£±Æ¡¿Àî¾åÊþ»Ò¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃæÂ¼¹°»Ò¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©
ÊÔ½¸¡¦Ê¸¡¿singt