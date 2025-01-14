Ãæ¹ñÅö¶É¡¢TikTok¤Î¥Þ¥¹¥¯»á¤Ø¤ÎÇäµÑ¸¡Æ¤¤«¡¡»ÊË¡È½ÃÇ¤ËÈ÷¤¨
¡¡Ãæ¹ñÈ¯¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤òµ¬À©¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î¿·Ë¡¤Î»Ü¹Ô¤¬º£·î19Æü¤ËÇ÷¤ë¤Ê¤«¡¢ÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Ï13Æü¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤¬¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤ÎÊÆ¹ñ»ö¶È¤ò´ë¶È²È¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤ËÇäµÑ¤¹¤ëÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤ÏÊ£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯Â¦¤Î¼çÄ¥¤¬ÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤ÇÂà¤±¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤¬½êÍ¤¹¤ëX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤Î·Ð±Ä¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¡¢°ìÂÎÅª¤Ë±¿±Ä¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊóÆ»¤Ç¤ÏÃæ¹ñÅö¶ÉÆâ¤Î¶¨µÄ¤ÏÍ½È÷Åª¤ÊÃÊ³¬¤À¤È¤âÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£