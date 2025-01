「ポチャッコ」「タキシードサム」「けろけろけろっぴ」「バッドばつ丸」「ハンギョドン」「あひるのペックル」の男のコで結成したユニット「はぴだんぶい」が、2025年で5周年を迎えました!

5年ぶりとなる新楽曲ミュージックビデオのティザー映像が公開されているほか、テーマカフェやポップアップショップも開催されます☆

サンリオ「はぴだんぶい」5周年記念イベント

1980年代〜1990年代に活躍したサンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」「タキシードサム」「けろけろけろっぴ」「バッドばつ丸」「ハンギョドン」「あひるのペックル」の6人で結成されたユニット「はぴだんぶい」

「ハッピーになりたい男子たち、V字回復をねらう」というテーマのもと活動を開始し、5年間の活動を通じてサンリオキャラクター大賞でのランキングアップやSNSでのフォロワー数増加など、目標として掲げていた「V字回復」を達成しました!

5周年を迎える2025年からは、新たなスローガン「みんなとなら、どんなことも”だいじょうぶい”」を掲げて新たなフェーズへ活動を展開。

6キャラクターが初のラップに挑戦した新楽曲MVのティザー映像を公開するほか、5周年を記念したテーマカフェ「はぴだんぶい わいわいピクニックカフェ」を期間限定で東京・愛知・大阪の3都市で開催、さらに「おむすびパーティ」をテーマにしたポップアップショップも開催されます。

加えて、「はぴだんぶい」のメンバーである「ハンギョドン」は2025年に40周年を迎え、アニバーサリー記念デザインを中心に活動を展開。

また、「はぴだんぶい」のファンネームを「だんびぃ」に決定し、ファンとの絆もさらに深めていきます☆

新曲「はぴだんぶい!!!」のMVを公開

5周年を記念し、6キャラクターが初めてラップに挑戦した楽曲「はぴだんぶい!!!」をリリース。

楽曲のテーマは「他己紹介」で、それぞれのキャラクターの個性や魅力が歌詞に反映されており、アップテンポで明るい曲調に加えて、楽しい振り付けも盛り込まれています。

思わず一緒に口ずさみたくなるようなキャッチーな楽曲です。

メインビジュアルやMVで使用されているイラストは懐かしさと新しさの融合をテーマにイラストを描くイラストレーター「サンレモ」氏によるもの。

男のコキャラクター「はぴだんぶい」の魅力がポップに表現されたイラストが楽しめます☆

2025年春には「はぴだんぶい」のライブイベントも開催される予定です。

東京・愛知・大阪で5周年を記念したテーマカフェ「はぴだんぶい わいわいピクニックカフェ」開催

開催期間:2025年1月31日(金)〜3月2日(日)

日程・店舗:

・【東京・原宿】BOX cafe&space キュープラザ原宿店(東京都渋谷区神宮前6丁目28-6 キュープラザ原宿3階)

・【愛知・名古屋】BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店(愛知県名古屋市中区栄3丁目6‐1 ラシック地下1階)

・【大阪・心斎橋】collabo_index_SHINSAIBASHI(大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目6-1 心斎橋161 2階)

「はぴだんぶい」5周年を記念したテーマカフェ「はぴだんぶい わいわいピクニックカフェ」を東京・愛知・大阪の3都市で開催。

カフェでは、“5周年のお祝いピクニック”をコンセプトにしたおしゃれで楽しいピクニックメニューが楽しめます。

また、事前予約者限定カフェ利用特典として、事前予約(1名・税込660円)を利用し、メニューを注文すると「オリジナルステッカー(全6種)」を1枚ランダムでプレゼント!

さらに、カフェ限定で先行公開されるオリジナル動画が視聴できるほか、「アクリルキーホルダー」などのオリジナルグッズの販売も行われます。

結成5周年をお祝い!サンリオ「はぴだんぶい わいわいピクニックカフェ」 結成5周年をお祝い!サンリオ「はぴだんぶい わいわいピクニックカフェ」 続きを見る

新宿「おむすびパーティ」をテーマにしたポップアップショップ開催

開催期間:2025年3月22日(土)〜4月7日(月)

会場:ルミネエスト新宿B1F 中央東口改札外 券売機横(東京都新宿区新宿3-38-1)

限定ノベルティ連動店舗:Sanrio now !!! ルミネエスト新宿店 ルミネエスト新宿 3F

2025年3月より、「おむすびパーティ」をテーマにした「はぴだんぶい」のポップアップショップの開催も決定!

5周年のお祝いと、応援してくれたファンへのお礼とおもてなしをするために、キャラクターたち自らが考えた「おむすびパーティ」をテーマにしたポップアップショップです。

ルミネエスト新宿3Fの「Sanrio now !!! ルミネエスト新宿店」との連動キャンペーンとして限定ノベルティも登場。

5周年の特別なコンテンツが楽しめます。

2025年は「ハンギョドン」40周年のアニバーサリーイヤー

「はぴだんぶい」のメンバーでもある「ハンギョドン」が、2025年に40周年を迎えます。

これを記念し、40周年にちなんで表情豊かな40ポーズを表現した特別なデザインが登場します。

新楽曲MVのティザー映像公開や、テーマカフェ、ポップアップショップも開催!

2020年にデビューした「ポチャッコ」「タキシードサム」「けろけろけろっぴ」「バッドばつ丸」「ハンギョドン」「あひるのペックル」によるサンリオの男のコユニット「はぴだんぶい」5周年企画の紹介でした☆

©’25 SANRIO 著作 (株)サンリオ

