クリスピー・クリーム・ドーナツより、バレンタインらしくデコレーションされたミニドーナツのセットが登場!

ドーナツ5種類が、3個入り・10個入り・20個入りのセットで販売されます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「バレンタイン ミニ ボックス」

販売期間:2025年2月1日(土)〜2月14日(金)

クリスピー・クリーム・ドーナツより、バレンタインらしくデコレーションされたミニドーナツのセットが登場!

クリスピー・クリーム・ドーナツならではの『オリジナル・グレーズド』生地が、プリン風味やストロベリーなどさまざまなフレーバーでコーティングし、人気のスマイルやハート模様などでデコレーションされています。

さまざまなフレーバーを楽しめる、バレンタインギフトにもピッタリなボックスです。

ミニオリジナル・グレーズドにプリン風味のコーティングし、優しい味わいに仕上げられた「ミニ スマイル プリン」は、キュートなスマイルを描いた「ミニ ドーナツ」の定番スイーツ。

バレンタインシーズン仕様のピンク色のスマイルドーナツ「ミニ スマイル ストロベリー」は、ミニオリジナル・グレーズドのやさしい甘さに、甘酸っぱいストロベリーコーティングが溶け合い、華やかな味わいを楽しめます。

「ミニ ストロベリー ハート」は、ミニオリジナル・グレーズドにホワイトチョコをコーティングし、赤い糸をイメージしたかわいらしいハートをツヤっとしたストロベリーナパージュで描いた、まさにバレンタインにぴったりのドーナツです。

「ミニ スプリンクル」は、ミニオリジナル・グレーズドにチョコアイシングを重ね、食感が楽しいカラフルなスプリンクルを散りばめた、定番人気ドーナツ「チョコ スプリンクル」のミニバージョン。

「ミニ ホワイト スプリンクル」は、優しい甘さのホワイトチョコをコーティングしたミニオリジナル・グレーズドに、カラフルなスプリンクルを散りばめた、ポップなドーナツです。

バレンタイン ミニ ボックス(20個)

価格:テイクアウト 2,700円(税込)/イートイン 2,750円(税込)

ミニドーナツをハッピーに飾った、スイートでポップな5種類全てが4つずつ入ったボックス。

パーティーなど、大人数で楽しむシーンにおすすめです。

バレンタイン ミニ ボックス ハーフ(10個)

価格:テイクアウト 1,576円(税込)/イートイン 1,606円(税込)

小さくても愛を届けるミニドーナツ10個入りのボックス。

全5種類を2つずつ楽しめます。

バレンタイン ミニミニ ボックス(3個)

価格:テイクアウト 594円(税込)/イートイン 605円(税込)

ミニドーナツをストロベリーとプリンで飾ったスマイル2種と赤い糸でハートを描いたストロベリーハート1種の3個入りボックス。

大切な人に「大好き」を伝えたくなるボックスです。

バレンタイン限定のデコレーションが施されたドーナツを楽しめるボックス。

クリスピー・クリーム・ドーナツの「バレンタイン ミニ ボックス」は、2025年2月1日(土)より販売開始です☆

上品な甘さの小豆かのこをトッピング!クリスピー・クリーム・ドーナツ「Kome-Dough 抹茶クリーム」 上品な甘さの小豆かのこをトッピング!クリスピー・クリーム・ドーナツ「Kome-Dough 抹茶クリーム」 続きを見る

バレンタインシーズン限定の贅沢なチョコスイーツ!クリスピー・クリーム・ドーナツ「Choco Mania」 バレンタインシーズン限定の贅沢なチョコスイーツ!クリスピー・クリーム・ドーナツ「Choco Mania」 続きを見る

※ミニドーナツの単品販売はありません

※店舗により価格が異なる場合があります

※なくなり次第終了となります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post スマイルやハートデコレーションなど全5種類!クリスピー・クリーム・ドーナツ「バレンタイン ミニ ボックス」 appeared first on Dtimes.