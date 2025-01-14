²¬ÅÅ¥Ð¥¹¡¡Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î3²ñ¾ì¤Ø²¬»³±Ø¤«¤éÎ×»þÊØ±¿¹Ô¡¡1·î18Æü¡¦19Æü
²¬ÅÅ¥Ð¥¹¤¬Î×»þ¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô
¡¡²¬»³ÅÅµ¤µ°Æ»¤Ï¡¢1·î18Æü¤È19Æü¤ËÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²¬»³»ÔÆâ¤Î3¤Ä¤Î²ñ¾ì¤Ë¡¢²¬»³±Ø¤«¤éÎ×»þ¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»î¸³²ñ¾ì¤Î²¬»³Âç³Ø¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅç¡Ë¤È²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶èÍýÂçÄ®¡Ë¤Ø¤Ï¡¢²¬»³±ØÀ¾¸ý22ÈÖ¾è¤ê¾ì¤«¤é¥Ð¥¹¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£2Æü´Ö¤È¤â¹Ô¤¤Ï¸áÁ°7»þ¤«¤é¿ï»þ±¿¹Ô¤·¡¢µ¢¤ê¤Ï»î¸³½ªÎ»¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯¼Ö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»³ÍÛ³Ø±àÂç³Ø¡Ê²¬»³»ÔÃæ¶èÊ¿°æ¡Ë¤Ø¤Ï¡¢²¬»³±ØÅì¸ý1ÈÖ¾è¤ê¾ì¤«¤é¡¢20～30Ê¬´Ö³Ö¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ëÄÌ¾ïÊØ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢1Æü3ÊØ¤òÎ×»þ¤Ç±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤Ï¡¢18Æü¤¬¸áÁ°7»þ30Ê¬¡¢7»þ40Ê¬¡¢7»þ50Ê¬¤Ç¡¢19Æü¤¬8»þ40Ê¬¡¢8»þ50Ê¬¡¢9»þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²¬»³Âç³Ø¤È²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢17Æü¤Ë²¼¸«ÍÑ¤ÎÎ×»þ¥Ð¥¹¤â±¿¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¸áÁ°9»þ～¸á¸å2»þ¤Þ¤Ç¿ï»þ±¿¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£