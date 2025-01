「ヴェノム：ザ・ラストダンス」がUHD BD化。3月26日発売

UHD BD/BD「ヴェノム:ザ・ラストダンス」

7,590円 SPUF-1026 3月26日発売

権利元:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

発売・販売元:ハピネット・メディアマーケティング

トム・ハーディ主演の映画「ヴェノム:ザ・ラストダンス」が、3月26日に4K Ultra HD Blu-ray(UHD BD)版で発売される。スチールブック仕様のUHD BD/BDのほか、通常版のUHD BD/BD、BD/DVDの3形態を用意。価格は5,390円から。

UHD BD/BD「ヴェノム:ザ・ラストダンス」プレミアム・スチールブック・エディション10,120円 SPUF-1027 完全数量限定 UHD BD/BD「ヴェノム:ザ・ラストダンス」7,590円 SPUF-1026 BD/DVD「ヴェノム:ザ・ラストダンス」5,390円 SPXF-1026

UHD BD/BD「ヴェノム:ザ・ラストダンス」

7,590円 SPUF-1026 3月26日発売

UHDBD/BD「ヴェノム:ザ・ラストダンス」プレミアム・スチールブック・エディション

10,120円 SPUF-1027 完全数量限定

全世界累計興収13億6200万ドル(約1,975億円)を記録した、人気シリーズの最終章。ヴェノムに隠された秘密を知るシンビオートの神=“ヌル”の存在が本作で初めて明かされる。コミックではシンビオートを創り出した邪悪な神であり、宇宙規模の超強力凶悪なヴィランとして描かれる重要キャラクターがついに登場し、ヴェノムを追い詰めていく。

シリーズ最大スケールのアクションで描かれている本作。地上・空中・水中・地下で繰り広げられる激闘シーン、ヴェノムが馬や魚、蛙などに変態しながらの逃亡劇は必見。シリーズを通しての見せ場となっているエディとヴェノムのバイクアクションは、火の海と化したラストバトルでみせる圧巻のシーンとなっている。壮絶な戦いの果てに2人を待ち受ける<俺たち>の最終章(ラストダンス)とは。

(C) 2024 Columbia Pictures Industries, Inc. and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved.

MARVEL and all related character names: (C) & (TM) 2025 MARVEL.

UHD BDは3層仕様で、本編は109分。音声はUHD BDが英Dolby Atmos、日DTS-HD Master Audio 5.1ch。BDは英日DTS-HD Master Audio 5.1ch。

BD収録の映像特典は「NGシーン」、「混沌の創造主:脚本家から監督へ」、「解き放たれたヴェノム:アクションとスタント」、「仲間が語るトム・ハーディ」、「ヴェノムを支える実力者たち」、「チェン夫人がすべてを明かす」、「未公開シーン」(世界のはざまへ/メキシコで大暴れ/ストリックランドの追跡/ヴェノムのひそかな楽しみ/シンビオートからの警告/積もる話を最上階スイートで/ゼノファージ襲来)、「プレビズ(“コーデックス”とは?/ラボ襲撃)。

数量限定のプレミアム・スチールブック・エディションは、三方背ケースのほか、特製ブックレット(16P)、アートカード(3枚)を封入。UHD BD/BDの初回生産にはスリーブケースが付属する。

Amazonや楽天、HMV、TSUTAYAなど、店舗別のオリジナル特典やバンドル特典も用意している。詳しくは各店舗情報を参照のこと。