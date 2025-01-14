ºä¾åÇ¦¡¢Äº¤Êª¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¡ÖÀ¨¤¤¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
ÇÐÍ¥¤Îºä¾åÇ¦¤¬13Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Äº¤Êª¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ºä¾å¤Ï¡ÖAM08¡§21¡Ý¤ª»¶Êâ.....½ª¤ï¤ê¤ä¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¤¿¤Àº£.....Àä»¿¡¢Ä«¤´ÈÓÃæ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¥à¥·¥ã¥à¥·¥ã¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤¤¤ä¡Á.....ÈÓ¤Î¸å¤Î¿å¤Ï¡¢ÈþÌ£¤¤¤Î¡Á¡ª¡×¤È°¦Ç¤Î¥»¥ê¥ÕÄ´¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¡¢Åß¤Î´¨¤µ¤¬Íè¤¿¤È¤ª¤â¤Ã¤¿¤é.....¡£ºÆ¤Ó¡¢Åß¤Ë¤·¤Æ¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÍÛµ¤¤Ë¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¤Û¤ó¤È¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤·¤é¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¤¥Á¥´.....Äº¤¤ä¤·¤¿¡×¤È¥¤¥Á¥´¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¶Ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã´Å¤¤¤Î¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¤ÂçÎ³¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£