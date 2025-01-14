¥«¥Ô¥Ð¥é¤Î¥¢¥ª¥Ð(Ä¹ºê¥Ð¥¤¥ª¥Ñ¡¼¥¯¤Î¸ø¼°X@ngsbiopark¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡Á´¹ñ5¤Ä¤ÎÆ°Êª±à¤Ê¤É¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡Ö¥«¥Ô¥Ð¥é¤ÎÄ¹É÷Ï¤ÂÐ·è¡×¤¬11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Ä¹ºê¥Ð¥¤¥ª¥Ñ¡¼¥¯(Ä¹ºê¸©À¾³¤»Ô)¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥ª¥Ð¡×¤¬»²Àï¤·¤¿¤¬¡½¡£

¡¡Æá¿Ü¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ(ÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÄ®)¡¢ºë¶Ì¸©¤³¤É¤âÆ°Êª¼«Á³¸ø±à(ºë¶Ì¸©Åì¾¾»³»Ô)¡¢°ËÆ¦¥·¥ã¥Ü¥Æ¥óÆ°Êª¸ø±à(ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô)¡¢¤¤¤·¤«¤ïÆ°Êª±à(ÀÐÀî¸©Ç½Èþ»Ô)¡¢Ä¹ºê¥Ð¥¤¥ª¥Ñ¡¼¥¯¤Î5±à¤¬¶¥¤¦Ä¹É÷Ï¤ÂÐ·è¤Ïº£²ó¤¬13²óÌÜ¡£Ä¹ºê¥Ð¥¤¥ª¥Ñ¡¼¥¯¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥ª¥Ð¡×¤¬½Ð¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿åÆ»´ÉÇËÎö¤Ë¤è¤ê»²²Ã¤Ç¤­¤º¡£Æá¿Ü¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ¤Î¡Ö¤³¤Ï¤ë¡×¤¬2°Ì¤Ë3»þ´ÖÈ¾°Ê¾å¤ÎÂçº¹¤òÉÕ¤±¤Æ3»þ´Ö50Ê¬59ÉÃ¤òµ­Ï¿¤·¡¢­àÄ¹É÷Ï¤²¦­á¤Ëµ±¤¤¤¿¡£

¡¡Ä¹ºê¥Ð¥¤¥ª¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ï¿åÆ»¤¬Éüµì¤·¤¿12Æü¤Ëµ­Ï¿²ñ¤ò¼Â»Ü¡£¸ø¼°YouTube¤Ç¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥ª¥Ð¡×¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤ËÉâ¤«¤Ù¤é¤ì¤¿­à¼·Áð¤¬¤æ­á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤­¤ë¤È¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£»²¹Íµ­Ï¿¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¡Ö¤³¤Ï¤ë¡×¤ËÇ÷¤ë2°ÌÁêÅö¤Î1»þ´Ö31Ê¬¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£

¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÎ©ÇÉ¤Êµ­Ï¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»ÄÇ°¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡ÖÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ç»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤Ã¤Ã¡×¡Ö¥«¥Ô¥Ð¥é¤Ï²¿¤·¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

 