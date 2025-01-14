¼«ÂðÉßÃÏÆâ¤Î²°º¬¤Î²¼¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î82ºÐÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡¡¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´³ÎÇ§¡¡·Ù»¡¤Ï½üÀãºî¶ÈÃæ¤«¤É¤¦¤«¤â´Þ¤á¤ÆÁÜºº¡¡¿·³ã¡¦Â¼¾å»Ô
1·î14Æü¸áÁ°¡¢¿·³ã¸©Â¼¾å»Ô¤Ç¼«ÂðÉßÃÏÆâ¤Î²°º¬¤Î²¼¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î82ºÐÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï½üÀãºî¶ÈÃæ¤«¤É¤¦¤«¤â´Þ¤á¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¼¾å»ÔÈÄ²°±Û¤Ë½»¤àÃËÀ¡Ê82¡Ë¤Ç¤¹¡£
1·î14Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢ÃËÀ¤Î¼«Âð¤òË¬¤Í¤¿¥Ø¥ë¥Ñー¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤âÃËÀ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Î¶èÄ¹¤È²È¤ÎÃæ¤ä¼þÊÕ¤òÃµ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²°º¬¤Î²¼¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤òÈ¯¸«¡£ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¶Ä¸þ¤±¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï½üÀãÆ»¶ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Å´¤ÎËÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤¬»àË´¤·¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£